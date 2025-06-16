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18+
16.06.2025 в 06:10

Умер экс-глава Estée Lauder Леонард Лаудер

Ему было 92 года

Леонард Лаудер/Estée Lauder.

Умер Леонард Лаудер, сын основателей косметической компании Estée Lauder, управлявший компанией около 40 лет. Ему было 92 года, сообщается на сайте Estée Lauder.

Эсте и Джозеф Лаудеры официально открыли косметическую компанию в 1946 году. Леонард был их старшим сыном. Он работал в основанной родителями компании более 60 лет.

К семейному предприятию Леонард Лаудер официально присоединился в 1958 году. В 1972 году стал президентом компании и работал на этой должности до 1995 года, а также был председателем совета директоров. Он руководил запуском многих брендов, включая Aramis, Clinique и Lab Series.

Forbes оценивал состояние семьи Лаудеров в $26 млрд. Лаудер владел большой коллекцией картин эпохи кубизма, которая включала 33 работы Пабло Пикассо. В 2014 году он передал ее в дар Метрополитен-музею в Нью-Йорке.

В Estée Lauder входят такие бренды парфюмерии и косметики, как Clinique, MAC Cosmetics, Tom Ford Beauty, DKNY Fragrances, Jo Malone London, Tommy Hilfiger Toiletries и другие.

Estеe Lauder
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