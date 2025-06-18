В Сан-Франциско роботакси стали «отелями на час»

Бывший исполнительный директор «Яндекса» Тигран Худавердян на сессии ПМЭФ, посвященной беспилотному транспорту, поделился инсайтами о неожиданной социальной проблеме, с которой столкнулись автономные такси в Сан-Франциско. По его словам, после того, как водителя «убрали» из такси, оно стало «самым дешевым отелем на час» — люди занимаются там сексом. Об этом сообщает РБК.

Худавердян отметил, что беспилотный транспорт создает вызовы нового типа, предугадать которые заранее практически невозможно. При этом он подчеркнул, что технологическая гонка уже идет. «К сожалению, это произошло, или к счастью. К сожалению для нас, потому что мы пока отстаем, к счастью — потому что задача решаема», — подчеркнул он.

В Пекине уже работают полноценные беспилотные такси без водителей-испытателей, и это, по словам эксперта, сигнал к тому, что аналогичный переход неизбежен и в других странах. Он также добавил, что массовое внедрение таких сервисов в России возможно в течение одного-двух лет.

Участники дискуссии отметили, что ключевым препятствием остаются инфраструктурные ограничения и высокие инвестиционные барьеры. Худавердян призвал использовать доступные технологии — лидары, сенсоры и радары — чтобы не упустить момент.