Аналитики First Data отметили падение спроса на FMCG-товары, технику и стройматериалы

Аналитики First Data спрогнозировали изменения в поведении покупателей в разных сегментах товаров на рынке. Высокий спрос сохраняется на уходовую косметику и товары категории личной гигиены, товары для кухни и некоторые чистящие средства. Замедляется спрос на средства для стирки и товары, которые активно покупались в первые недели после начала спецоперации. Они изучили около 300 млн транзакций за период с 21 февраля по 14 марта. Результатами исследования компания поделилась с Sostav.

В категории «Строительство и ремонт» наблюдается нормализация спроса. Количество проданной черепицы сократилось на 76%, профнастила на 84%, спрос на ламинат упал на 32%. Аналитики объясняют эти изменения тем, что потребители, которым были нужны строительные и отделочные материалы, уже закупили нужные товары.

Похожая ситуация наблюдается в сегменте бытовой техники и электроники: ажиотажный спрос на ноутбуки, холодильники, посудомоечные и стиральные машины удовлетворен, одновременно с этим наблюдается резкий скачок цен на технику и электронику, что не способствует дальнейшему росту интереса к таким товарам. Спрос на ноутбуки упал на 71%, на посудомоечные машины — на 51%, на варочные панели, духовые шкафы и стиральные машины — более чем на 40%.

В FMCG-товарах замечено закономерное падение спроса на продукты питания с длительным сроком хранения, такие как мясные консервы, крупы — эти категории быстро росли в первые две недели кризисной ситуации, но в последнюю неделю спрос на них упал на 44%.

Ряд других бакалейных товаров просел на 20−30%. Исследователи прогнозируют эффект отложенного спроса: сниженный спрос на товары, который позже снова вырастет — когда запасы у рачительных россиян закончатся, он вернется к докризисным значениям.

Гораздо сильнее упали продажи средств женской гигиены (-177%) и подгузников (-48%). Причина во временном дефиците товаров на фоне резкого ажиотажа и сложностей с поставками.

По ряду категорий эксперты First Data прогнозируют падение в ближайшие недели. В зоне риска FMCG-товары: уходовая косметика, бытовая химия, средства для стирки и уборки. Спрос на товары стабильно рос в первые две недели после начала спецоперации, а сейчас темпы роста замедлились и ожидаемо будут падать в ближайшие недели. Причины те же: резкий скачок спроса ранее, рост цен и проблемы с поставками.