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31.03.2022 в 14:45

ФИФА признала русский язык в качестве официального в организации

Решение было принято на конгрессе ФИФА, который проходит в Дохе

Международная федерация футбола (ФИФА) ввела русский язык в качестве официального в организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Такое решение было принято на конгрессе организации, который проходит в столице Катара Дохе. 187 членов-ассоциаций проголосовали «за», 4 — «против», пишет «РИА Новости Спорт».

Устав ФИФА предусматривает использование четырёх официальных языков в документации и общении с ассоциациями — английский, испанский, французский и немецкий.

На прошлой неделе французская спортивная газета L'Еquipe сообщила о том, что ФИФА может ввести русский язык в качестве официального внутри организации. Кроме русского, руководство ФИФА предложило добавить в список арабский и португальский языки. При этом отмечалось, что использование этих языков не будет систематическим.

По данным издания, признание новых официальных языков внутри организации нужно для того, чтобы способствовать «более репрезентативному подходу для языков, на которых говорят в ассоциациях-членах по всему миру».

FIFA русский язык
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