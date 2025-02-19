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18+
19.02.2025 в 11:35

Совет директоров утвердил Феликса Либа новым гендиректором группы «М.Видео-Эльдорадо»

Топ-менеджер приступит к своим обязанностям 21 февраля

Феликс Либ

Феликс Либ займет пост генерального директора группы «М.Видео-Эльдорадо». Он вступит в должность 21 февраля 2025 года. Решение о его назначении утвердил совет директоров ПАО «М.Видео». Об этом Sostav сообщили в компании.

В новой роли Феликс Либ будет отвечать за укрепление позиций «М.Видео-Эльдорадо» на рынке, повышение финансовых показателей и улучшение клиентского опыта.

Эксперт имеет значительный опыт антикризисного управления и корпоративного развития. Ранее Феликс занимал руководящие позиции в АФК «Система» и Natura Siberica.

С 2012-го по 2021 год он являлся исполнительным директором, а также исполнительным вице-президентом АФК «Система». С 2022-го по 2024 год он был генеральным директором Natura Siberica. В 2024 году Либ перешел на должность председателя совета директоров Natura Siberica. Отмечается, что под его руководством компания стабилизировала бизнес, провела масштабную реструктуризацию и увеличила выручку до рекордных показателей.

Феликс Либ, генеральный директор группы «М.Видео-Эльдорадо»:

В текущей макроэкономической ситуации ключевой фокус нашей работы будет сосредоточен на дополнительном повышении эффективности компании, развитии клиентского сервиса по самым высоким стандартам, а также реализации долгосрочной стратегии компании с целью наращивания доли на рынке и улучшения финансовых показателей.

Билан Ужахов, ранее возглавлявший группу «М.Видео-Эльдорадо», сосредоточится на стратегическом управлении в составе совета директоров.

Смена гендиректора «М.Видео-Эльдорадо» происходит на фоне слухов о продаже группы. В конце января сообщалось, что компания уже провела аудит и обсуждает возможную сделку с «Промсвязьбанком» (ПСБ).

М.Видео-Эльдорадо кадровые новости Феликс Либ
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