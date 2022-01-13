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13.01.2022 в 12:37

Бывший топ-менеджер АФК «Система» возглавил пять юридических лиц в группе Natura Siberica

Советником Феликса Либа стала Ирина Трубникова

Бывший исполнительный директор инвестиционной компании АФК «Система» Феликс Либ занял должность генерального директора пяти юридических лиц, среди которых — ООО «Натура Сиберика» и ООО «Первое решение», входящих в группу Natura Siberica, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании. Его советником назначена Ирина Трубникова, первая супруга основателя косметической компании Алексея Трубникова.

Информацию о назначениях изданию подтвердили сам Либ и представитель «Системы» Сергей Копытов. Либ отметил, что в ближайшее время менеджмент компании планирует оптимизировать бизнес-процессы на производстве и расширить его, а также улучшить оптовые и розничные продажи, развивать R&D (Research and development — исследования и разработки) c целью вывода на рынок новых продуктов, обновить маркетинговую стратегию.

По словам Копытова, Natura Siberica — инвестиционно привлекательный бизнес, в котором «Система» видит большой потенциал. «Мы находимся в диалоге со всеми заинтересованными сторонами», — уточнил Копытов.

Ирина Трубникова рассказала «Коммерсанту», что её взгляды на дальнейшее развитие компании совпадают с таковыми Феликса Либа. А «особые надежды» она связывает с интересом к бизнесу «Системы».

Также в Natura Siberica заявили о возобновлении производства в Дмитрове и поставки сырья, а также восстановлении логистических цепочек. О том, что компания и завод договорились о возобновлении производства, стало известно в конце декабря.

АФК Система Natura siberica
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