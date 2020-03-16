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16.03.2020 в 07:25

Fashion-ритейлеры готовятся временно закрыть магазины

Они просят пересмотреть договоры аренды, считая пандемию коронавируса форс-мажорным обстоятельством

Крупные fashion-ритейлеры не исключают временное закрытие магазинов из-за пандемии коронавируса. На состояние сегмента окажут сильное влияние падение посещаемости торговых центров и недоставки новых коллекций из Китая. Поэтому некоторые ритейлеры уже обратились к арендодателям с просьбой временно не взимать с них арендную плату, пишет «Коммерсант».

Крупные ритейлеры, среди которых Zara, Bershka, Reserved, разослали торгцентрам обращения с просьбой разделить с ними негативные последствия пандемии коронавируса. Источник издания на рынке недвижимости добавил, что аналогичные сообщения своим арендодателям направили парфюмерные сети «Золотое яблоко» и «Рив Гош».

Так, LPP (марки Reserved, Mohito, House, Cropp и Sinsay) в своем обращении указывает, что обратится с просьбой о снижении арендных платежей после анализа продаж за февраль и март. В письме отмечается, что группа приостановила заключение новых договоров, перенесла завершение инвестиционных планов и прекратила набор персонала. В «Зара СНГ» (развивает бренды Zara, Stradivarius, Oysho, Bershka, Pull&bear и другие) не исключили временное закрытие магазинов. Компания рассчитывает на временное изменение условий договоров аренды, называя пандемию коронавируса форс-мажорным обстоятельством.

Руководитель направления аренды торговых помещений CBRE Александра Чиркаева считает, что положения о форс-мажоре могут быть применимы только в случае законодательного решения о временном закрытии торгцентров. Собеседник издания на девелоперском рынке отмечает, что с серьезным спадом столкнутся торгцентры, ориентированные на трафик бизнес-центров, так как многие компании уже рекомендовали своим сотрудникам работать из дома.

Гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров предполагает, что офлайн-сегмент fashion-ритейла к концу июня этого года зафиксирует рекордное падение продаж. Помимо снижения трафика из-за влияния коронавируса сетям не удалось распродать зимнюю коллекцию из-за аномально теплой погоды, они столкнулись со сложностями при производстве и доставке весенне-летней коллекции, так как фабрики в Китае закрыты. По словам эксперта, в настоящий момент риска закрытия магазинов нет. Однако в конце февраля и начале марта Shopping Index московских торгцентров сократился почти на 10%.

fashion Коронавирус торгцентр
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