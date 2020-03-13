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13.03.2020 в 08:05

Трафик торговых центров обвалился

На посещаемость влияет плохой информационный фон и теплая погода

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Shopping Index московских торгцентров в конце февраля и начале марта сократился на 8,9% и 9,7% соответственно относительно тех же периодов прошлого года. На показателях сказался негативный информационный фон из-за пандемии коронавируса и обвала рубля, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Watcom Group.

Ранее показатель демонстрировал положительную динамику: на шестой неделе (9−14 февраля) рост относительно аналогичного периода прошлого года оценивался в 6,5%.

В сети «Республика» также зафиксировали снижение трафика в магазинах сети в торгцентрах. Ритейлер связывает это с постепенным переходом продаж в онлайн. В «Читай-город-Буквоед» падение трафика варьируется в диапазоне от 10% до 20%. Собеседник на рынке торговой недвижимости отмечеат, что в конце февраля — начале марта товарооборот ритейлеров в торгцентрах сократился в среднем на 10−15%, в некоторых случаях доходит до 30%. Сильное падение продаж сейчас происходит в сегменте fashion.

Президент Watcom Group Роман Скороходов связывает снижение Shopping Index с комплексом факторов: на потребительское поведение повлияли негативный информационный фон из-за распространения коронавирусной инфекции, ухудшение экономической ситуации и общее снижение интереса к гендерным праздникам. Еще одним возможным фактором он называет теплую погоду, которая могла стимулировать москвичей чаще бывать на улице.

Эксперты сходятся во мнении: торговую недвижимость ждет кризисный год, в который арендодателям придется подстраиваться под арендаторов. Многие ритейлеры уже столкнулись с необходимостью сокращать занимаемые площади, так как торговый центр сегодня зачастую ассоциируется не с покупками, а с тратой времени (пробки, проблемы с парковкой, очереди).

Watcom Group Shopping Index
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