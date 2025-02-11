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18+
11.02.2025 в 17:50

ФАС возбудила два дела в отношении «Газпромбанка»

Ведомство усмотрело в рекламе кредитной организации нарушения законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила против «Газпромбанка» два административных дела из-за поступивших жалоб на рекламу кредитной организации.

Одна жалоба касалась ролика о банковском вкладе по ставке до 25% годовых, он транслировался на телевидении и радио. В другой жалобе речь шла о ролике о 35%-ном кешбэке по карте на все операции, видео показывали по ТВ.

В ФАС сообщили, что информация о существенных условиях получения услуг в поясняющих сносках в видеороликах была указана шрифтом, трудным для восприятия, и демонстрировалась в течение короткого времени. В рекламе на радио таких сведений не было вовсе.

В ведомстве подчеркнули, что действия «Газпромбанка» могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушений статьи 28 закона о рекламе. Если вина банка будет установлена, к нему применят меры административного воздействия.

Ранее ФАС обязала «Газпромбанк мобайл» отказаться от навязчивой рекламы.

ФАС Газпромбанк
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