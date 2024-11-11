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11.11.2024 в 19:23

ФАС обязала «Газпромбанк мобайл» отказаться от навязчивой рекламы

В службу пожаловались на то, что клиенты при покупке сим-карт вынуждены соглашаться на рассылку рекламы

Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) выдало предупреждение мобильному оператору «Газпромбанк мобайл». Компания должна до 25 ноября изменить форму заказа сим-карты. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФАС.

В ведомство пожаловались на то, что «Газпромбанк мобайл» вынуждает клиентов при покупке сим-карт соглашаться на рассылку рекламы.

УФАС рассмотрело заявление и установило, что на официальном сайте «Газпромбанк мобайл» размещена форма заказа сим-карты. Она содержит чек-бокс с текстом «Согласен с правилами заказа и доставки сим-карт, на обработку в соответствии с ними моих персональных данных и получение рекламы». Если пользователь не поставит «галочку», то кнопка «продолжить» не будет активна.

В службе увидели признаки нарушения статьи 14.8 Закона о защите конкуренции и обязали «Газпромбанк мобайл» до 25 ноября изменить форму заказа сим-карты. Иначе в отношении оператора возбудят дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Санкт-Петербургское УФАС Газпромбанк мобайл
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