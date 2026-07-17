ФАС возбудила дело из-за рекламы детского питания на ТНТ

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении АО «ТНТ-телесеть» из-за рекламы детского питания, которая транслировалась в мае 2026 года во время показа сериала «СашаТаня».

По данным ФАС, реклама продукции компании «Бибиколь Рус» размещалась в нижней части экрана в виде наложения на кадр и занимала около 14,2% площади изображения. При этом законодательство разрешает использовать для такой рекламы не более 7% площади экрана.

Ведомство проверит действия телеканала на соответствие требованиям закона «О рекламе». Если нарушение подтвердится, ФАС рассмотрит вопрос о привлечении рекламораспространителя к административной ответственности.

В мае ФАС выдала предупреждения «СДМ-Банку» и МТС за неполные данные о финансовых услугах.