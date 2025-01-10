ФАС уточнила критерии, определяющие рекламу на маркетплейсах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала новые критерии, которые определяют интернет-рекламу на маркетплейсах, поисковиках и сайтах-агрегаторах. Они дополняют закон о введении отчислений в размере 3% за рекламу в сети. Об этом сообщает «Коммерсант».

Согласно документу, не попадают под понятие рекламы справочно-информационные или аналитические материалы, в том числе в виде каталога товаров, или объявления физлиц или юрлиц, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Новые критерии затрагивают более 7 млн индивидуальных предпринимателей и юрлиц.

Собеседник издания на рынке интернет-рекламы поясняет, что проект постановления может закрепить тот факт, что внутреннее продвижение на маркетплейсах и классифайдах тоже будет считаться рекламой. Это означает, что, например, выделение позиций в выдаче, платные рекомендации, будет маркироваться и облагаться трехпроцентным сбором.

Директор по развитию медиапродуктов Easy Commerce Григорий Богачев также считает, что новые критерии, связанные с каталогами и поисковой выдачей маркетплейсов и классифайдов, подразумевают обязательную маркировку этих зон аналогично медийной рекламе. Это неизбежно увеличит издержки платформ, что может привести к росту стоимости размещения рекламы на маркетплейсах и классифайдах.

Напомним, с января участники рынка интернет-рекламы должны будут отчислять в бюджет 3% профильных доходов за квартал. От уплаты освобождены все теле- и радиовещатели, информагентства, медиа с госучастием, а также издатели и редакции печатных изданий, подпадающие под определенные критерии совокупного тиража за год.