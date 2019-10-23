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23.10.2019 в 12:35

ФАС считает, что Okko незаконно рекламировал букмекерскую контору

У сервиса на тот момент не было свидетельства о регистрации СМИ

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Depositphotos

Федеральная антимонопольная служба высказала претензии онлайн-кинотеатру Okko за рекламу букмекерской конторы «Олимп» во время трансляций матчей английской премьер-лиги. Как сообщает «Коммерсант», похожие претензии ранее предъявлялись «Яндексу», и он их оспорил.

Поводом для возбуждения дела стал рекламный баннер с надписью «Олимп» — официальный спонсор трансляции на «Okko Спорт». ФАС по Москве увидела этот плакат 8 и 28 августа 2019 года. Реклама букмекерских контор по закону разрешена только в официально зарегистрированных СМИ, в число которых okko.tv не входит.

По реестру Роскомнадзора, Okko получил регистрацию в тот же день, когда ФАС озвучила свои претензии — 16 сентября 2019 года. Компания утверждает, что документы были поданы заранее, и случившееся никак не связано с вопросами ФАС.

В августе 2018 года ФАС с аналогичными претензиями обращалась к «Яндексу» за рекламу конторы «Фонбет» во время прямых трансляций матчей чемпионата мира по футболу. Компания оспорила все эти вопросы, заявив, что реклама транслировалась в рамках договора с «Первым каналом», которому «Яндекс» оказывал услугу информационной поддержки трансляции без покупки прав на нее.

Букмекерская контора «Олимп» и Rambler Group подписали соглашение о партнерстве в рамках проекта «Оkko Спорт» в июле текущего года. БК «Олимп» стала эксклюзивным партнером с правом дистрибуции сервиса «Оkko Спорт» в общественных местах.

ФАС okko
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