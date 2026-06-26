ФАС призвала операторов скорректировать рекламу 5G и маркетинговые акции

Федеральная антимонопольная служба рекомендовала российским операторам связи до 3 июля пересмотреть рекламные материалы, связанные с технологией 5G. Подобные кампании способны сформировать у абонентов ошибочное представление о том, что сети пятого поколения уже доступны для коммерческого использования, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на протокол заседания экспертного совета ФАС.

Кроме того, регулятор предложил операторам скорректировать ряд маркетинговых акций, которые могут содержать признаки недобросовестной конкуренции. В частности, рекомендации коснулись акции «Платим за входящие» от «Вымпелкома», предусматривающей выплаты за входящие звонки с номеров других операторов, а также проекта «Маркетплейс тарифов» от «МегаФона», позволяющего подключить аналогичный тариф другого оператора.

Также ФАС советует отказаться от специальных тарифных условий, ориентированных на переход абонентов от конкретных конкурентов.

Представители операторов заявили о готовности взаимодействовать с ведомством. В «Вымпелкоме» сообщили, что направят регулятору необходимые пояснения, а в «МегаФоне» подчеркнули, что считают свои рекламные материалы соответствующими законодательству.

Эксперты напоминают, что решения экспертного совета не являются обязательными для исполнения, однако отражают официальную позицию регулятора. Игнорирование таких рекомендаций может стать основанием для возбуждения дел о недобросовестной конкуренции.

Ранее сообщалось, что запуск сетей связи пятого поколения (5G) в России может состояться уже в ближайшие месяцы. Однако пользователи iPhone, несмотря на техническую совместимость устройств с предполагаемыми частотами, скорее всего, не смогут подключиться к новому стандарту связи.