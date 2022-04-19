ФАС нашла способ сдержать рост цен на пластик

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала проект приказа, который может обязать компании нефтегазохимического производства реализовывать не менее 10% продуктов через биржу СПбМТСБ. Такая мера призвана создать «экономически обоснованный индикатор стоимости продукции» и «предотвратить необоснованный рост цен» за счёт того, что предприниматели получат дополнительный канал сбыта, пишут «Ведомости».

«Национальный план развития конкуренции до 2025 года предусматривает реализацию парафинов, ортоксилола, толуола на бирже не менее 10% от объемов продаж на территории РФ для каждого производителя, занимающего доминирующее положение», — пояснил изданию представитель ФАС.

Регулятор указал в качестве доминирующих производителей «Сибур», «Роснефть», «Лукойл» и «Салаватский нефтехимический комплекс» — на эти компании распространится новое регулирование.

Норматив продаж ведомство предложило установить для 30 видов химической продукции. Перечень включает пропилен, полипропилен, полиэтилен, поливинилхлорид (ПВХ), бензол, сжиженный аммиак (марки Б), гранулированную и жидкую серу и бутилакрилат.

С февраля производители полимерной упаковки и других товаров из пластика повысили цены на свою продукцию на 10−50%, и в апреле подорожание может продолжиться. Собеседники «Коммерсанта» уточнили, что рост цен связан с затратами на обслуживание иностранного оборудования, закупкой импортного сырья, увеличением ставок банков. Кроме того, производители пластиков повышают стоимость из-за опасения ухудшения ситуации.

Гендиректор союза Петр Базунов пояснил изданию, что сейчас на российском рынке нет индикативов для определения цен на полимеры. Производители используют в договорах по внутрироссийским контрактам формульное ценообразование, в основе которого находятся цены на сырьё от зарубежных агентств, таких как ICIS и MRC, а они. определяют стоимость полимеров в США, Азии и Европе. По данным агентств, цены на рынках Азии в среднем ниже, чем в США и Европе. Однако в российских формулах используется именно европейский индикатив, пояснил Базунов. В результате отечественное сырьё реализуется в России по ценам выше среднемировых.