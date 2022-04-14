Производители пластиковой упаковки подняли цены до 50%

С февраля производители полимерной упаковки и других товаров из пластика повысили цены на свою продукцию на 10−50%, и в апреле подорожание может продолжиться, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Собеседники издания уточнили, что рост цен связан с затратами на обслуживание иностранного оборудования, закупкой импортного сырья, увеличением ставок банков. Кроме того, производители пластиков повышают стоимость из-за опасения ухудшения ситуации. Однако дальнейший рост цен может привлечь внимание Федеральной антимонопольной службы (ФАС), считают источники.

По словам зампреда ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, цены на полиэтиленовую плёнку и полипропиленовые мешки выросли на 50% год к году. Он уточнил, что поставщики иностранной упаковки перевели расчёты на предоплату в валюте, поэтому за месяц цены выросли в среднем на 15−20%. При этом некоторые виды упаковки подорожали на 42−45% в евро.

Сейчас поставщики вынуждены увеличивать расходы на упаковку независимо от места её производства, подчеркнул Леонов.

Председатель совета директоров производителя БОПП-пленки «Вотерфолл» Константин Кузин объяснил изданию, что в первую очередь цены поднимают небольшие производители, которые не могут компенсировать рост расходов на сырьё и компоненты, часть из которых производится за рубежом. Отрасли нужна логистическая и финансовая адаптация, которая может занять до полугода, считает Кузин.

Гендиректор Союза переработчиков пластмасс Пётр Базунов отметил, что производители полимерной упаковки и других пластиковых изделий поднимают цены в том числе из-за ажиотажного спроса. По его оценке, стоимость пластиковой продукции выросла примерно на 10%, с компаниями ведутся переговоры об их сдерживании. Базунов подчеркнул, что сейчас в России одни из самых низких цен на сырьё из-за их сдерживания по рекомендации правительства.

По словам производителей пластиков, подорожание упаковки не должно отразиться на цене конечных товаров, так как составляет не более 1−3% в их стоимости. Однако источники издания среди ритейлеров опасаются, что дальнейшее подорожание упаковки может вызвать негативную реакцию регулятора. В ФАС сообщили изданию, что придерживаются позиции приоритетного обеспечения внутреннего рынка необходимым количеством товаров и принимают меры по пресечению необоснованного роста цен.

В конце марта производители продуктов питания обратились в Генпрокуратуру с просьбой разрешить им использовать упаковку, на которой изображены логотипы и ссылки на Facebook и Instagram (обе соцсети и владеющая ими Meta признаны в РФ экстремистскими организациями и запрещены). Изъятие товара с такими логотипами из обращения и замена упаковки грозит проблемой с поставками.