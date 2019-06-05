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05.06.2019 в 09:30

ФАС одобрила создание совместного предприятия Alibaba, Mail.ru Group, РФПИ и «МегаФона»

Сделка может быть закрыта уже сегодня

Depositphotos

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство о создании совместного предприятия Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba, Mail.ru Group и «МегаФона». Сделка будет закрыта 5 июня в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники.

Осенью 2018 года китайская Alibaba Group договорилась о сотрудничестве в сфере электронной коммерции с Mail.Ru Group, «МегаФоном» и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). ​В рамках партнерства будет сформировано совместное предприятие, построенное, в том числе, на текущем бизнесе AliExpress в России.

Стороны объединят стратегические активы и инвестируют новый капитал, менеджмент, ресурсы и экспертизу, чтобы создать выгодные условия ритейлерам, потребителям и интернет-пользователям России и СНГ, а также ускорить рост развивающейся цифровой экономики в России. Благодаря партнерству AliExpress Russia получит доступ к стомиллионной аудитории Mail.Ru Group в соцсетях, мессенджерах, электронной почте и онлайн-играх.

ФАС Mail.Ru Group Alibaba
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