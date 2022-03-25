ФАС предложила наказывать за спекуляции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассматривает возможность распространения антимонопольного законодательства, действующего сейчас только в отношении доминирующих компаний, на все предприятия. В частности, предлагается наказывать за спекуляции всех участников рынка, включая посредников, пишут «Известия» со ссылкой на заявление ведомства.

Запрет на ажиотажное завышение цен и создание искусственного дефицита товаров в отношении крупных компаний предусмотрены ст. 10 ФЗ-135. Нарушение этих норм доминантами может караться оборотными штрафами до 0,15% от выручки. С середины марта ведомство проводит проверки производителей сахара, бумаги, торговых сетей и посредников.

Как считает служба, недобросовестные организации подогревают ажиотажных спрос, который приводит к отсутствию товаров в магазинах. Так, ведомство завело дело в отношении «Пятерочки» и «Магнита», которые хранят на складах значительные запасы сахара-песка. При этом компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос.

Однако не только федеральные ритейлеры, но и более мелкие игроки пользуются кризисной ситуацией: ряд предпринимателей в последние недели взвинтили цены в разы на продукцию даже из старых партий. Некоторые бренды одежды увеличили стоимость ряда позиций до 80%.

Участники рынка уже высказались против вмешательства в рыночные механизмы. Принудительное ограничение роста цен может привести к дефициту товаров — участникам рынка просто станет невыгодно торговать, а также к коррупционным рискам и возможному злоупотреблению полномочиями контролирующих органов, указывают эксперты.