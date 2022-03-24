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24.03.2022 в 17:55

ФАС завела на «Пятёрочку» и «Магнит» антимонопольное дело из-за цен на сахар

Воронежское УФАС уличило ритейлеров в картельном сговоре — в случае установления вины им грозят оборотные штрафы

В действиях «Пятёрочки» (ООО «Агроторг») и «Магнита» (АО «Тандер») в Воронежской области были выявлены признаки картельного сговора с целью поддержания цен на сахар. Региональное управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило в отношении ритейлеров антимонопольное дело. В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы. Об этом сообщается на сайте ФАС.

На складах торговых сетей было достаточно сахара, чтобы удовлетворить спрос в магазинах «Пятёрочки» и «Магнита» по области, но с 9 по 21 марта фиксировалось отсутствие этого товара, говорится в сообщении регулятора.

«Таким образом, компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос», — заявили в ведомстве.

В связи с многочисленными жалобами россиян на рост цен на сахар и отсутствие товара на полках магазинов ФАС начала проверку поставщиков, производителей и торговых сетей. По данным Росстата, к 16 марта сахар подорожал на 12,8% при инфляции 12,54%, а в отдельных регионах — более чем на 28%.

Комментарий X5 Retail Group (управляет торговой сетью «Пятёрочка»):

Сегодня ФАС заявила о том, что возбудила антимонопольное дело против «Пятёрочки» в Воронежской области. У нас действительно есть сахар на распределительных центрах, мы регулярно снимаем видеоролики с наших РЦ и публикуем их в нашем Telegram-канале, демонстрируя, что сахар едет в магазины. Процесс транспортировки простой: сахар поступает на РЦ в больших фурах, перегружается на отдельные паллеты для каждого магазина и развозится по ним небольшими машинами. В магазинах действительно есть ажиотажный спрос, привезённые паллеты очень быстро разбирают и, действительно, есть периоды до приезда следующей машины, когда сахара на полке может не быть. Прямой «сахаропровод» от РЦ в магазины в нашем процессе не предусмотрен. На прошлой неделе прошли проверки прокуратуры в магазинах и РЦ, все запросы были отработаны, информация была предоставлена в установленный срок, дополнительных вопросов со стороны проверяющих не было, нарушений также не зафиксировано. Что имеет в виду воронежская УФАС, говоря о нарушении антимонопольного законодательства, нам неизвестно. Попробуем выяснить это в ходе их проверки.

Магнит Пятерочка Сахар
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