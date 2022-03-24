ФАС завела на «Пятёрочку» и «Магнит» антимонопольное дело из-за цен на сахар

В действиях «Пятёрочки» (ООО «Агроторг») и «Магнита» (АО «Тандер») в Воронежской области были выявлены признаки картельного сговора с целью поддержания цен на сахар. Региональное управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило в отношении ритейлеров антимонопольное дело. В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы. Об этом сообщается на сайте ФАС.

На складах торговых сетей было достаточно сахара, чтобы удовлетворить спрос в магазинах «Пятёрочки» и «Магнита» по области, но с 9 по 21 марта фиксировалось отсутствие этого товара, говорится в сообщении регулятора.

«Таким образом, компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая ажиотажный спрос», — заявили в ведомстве.

В связи с многочисленными жалобами россиян на рост цен на сахар и отсутствие товара на полках магазинов ФАС начала проверку поставщиков, производителей и торговых сетей. По данным Росстата, к 16 марта сахар подорожал на 12,8% при инфляции 12,54%, а в отдельных регионах — более чем на 28%.