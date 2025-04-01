«Т-Банк» оштрафован за рекламу без пометки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала «Т-Банк» за распространение ненадлежащей рекламы. Кредитная организация не сделала пометку об интеграции при размещении рекламы партнера. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Ведомство установило, что в мобильном приложении банка был размещен рекламный баннер о покупке зимних шин Gislaved с кэшбэком 10%. Однако на нем отсутствовала обязательная пометка о рекламном характере интеграции.

По итогам разбирательства ФАС признала рекламу ненадлежащей, выдала предписание о прекращении нарушения и назначила банку административный штраф. Его размер в службе не назвали.

В январе сообщалось, что «Т-Банку» грозит штраф за рекламу без пометки. Банк разместил в своем мобильном приложении рекламу Kaspersky Safe Kids без маркировки.