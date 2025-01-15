«Т-Банку» грозит штраф за рекламу без пометки

«Т-Банк» разместил в своем мобильном приложении рекламу Kaspersky Safe Kids без маркировки. Теперь кредитной организации грозит штраф. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Рекламный баннер, предлагающий защитить детей от кибербуллинга, содержал такой текст: «Научите ребенка безопасно пользоваться интернетом с тарифом Kaspersky Safe Kids. Оформите подписку с кэшбэком 10% за каждую оплату. Защитите детей от кибербуллинга».

Служба признала рекламу ненадлежащей и выдала предписание о прекращении нарушения закона «О рекламе». Банку грозит штраф в соответствии с КоАП РФ, его размер не уточняется.

«Реклама, распространяемая в интернете, должна содержать соответствующую пометку, указание на рекламодателя или его сайт. АО «Т-банк» нарушил это требование», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в декабре 2024-го в ФАС пожаловались на аналогичное нарушение «Т-Банка». Тогда организация разместила в мобильном приложении рекламу шин Gislaved без соответствующей пометки.

Отмечается, что ведомство возбудило дело в отношении банка по аналогичной статье. В случае установления нарушения «Т-Банку» также грозит штраф.