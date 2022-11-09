ФАС отметила снижение цен на одежду на маркетплейсах из-за параллельного импорта

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России указала на снижение средней цены на товары в категории «одежда и обувь», ввезённые по схеме параллельного импорта и реализуемые через маркетплейсы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя службы Максима Шаскольского в рамках VII Международной научно-практической конференции «Антимонопольная политика: наука, практика, образование».

«Информация, которая поступает от ряда маркетплейсов говорит о том, что по позициям, где максимально разрешён параллельный импорт, — в категориях одежда, обувь, — объём реализации товаров не только смог вернуться на уровень 2021 года, но на этих площадках существенно увеличился. Одновременно в данных категориях наблюдается и снижение средней цены товаров. При этом по категориям, где параллельный импорт пока не введён, отмечается рост цены товаров по сравнению с предыдущим годом», — пояснил Шаскольский.

Глава ФАС также отметил, что необходимо разрешть введение параллельного импорта на все товары, за исключением тех, которые локализованы в России. Шаскольский напомнил, что с начала реализации этого механизма стоимость ввезённых на территорию страны товаров составила более $12 млрд.

В конце сентября заместитель руководителя ФАС России Карина Таукенова заявляла, что снижение средней цены товаров, ввезённых по параллельному импорту, достигает 50%.

В марте правительство легализовало ввоз в страну оригинального товара иностранного производства любыми участниками рынка без получения согласия производителя-правообладателя. Согласно принципу исчерпания международного права, официальный производитель не сможет диктовать свои условия дистрибьюторам и создавать недобросовестную конкуренцию для импортёров.