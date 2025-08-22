Sostav.ru

22.08.2025 в 16:50

Фармкомпания «Свикс Хэлскеа» устранила нарушения после предупреждения ФАС

Изменения в коммерческой политике позволят расширить конкуренцию среди дистрибьюторов и снизить цены на лекарства

Фармацевтическая компания «Свикс Хэлскеа» исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Ранее регулятор выявил признаки нарушения антимонопольного законодательства в коммерческой политике компании, сообщается на сайте службы.

В ходе проверки ФАС установила, что дочернее предприятие швейцарской «Свикс Биофарма» занимает доминирующее положение на рынке реализации лекарственных препаратов «Ервой», «Оренсия», «Опдиво» и «Эмплисити».

«Свикс Хэлскеа» предъявляла потенциальным партнерам необоснованные требования к объему выручки и опыту участия в госзакупках. На основании этих условий компания отказала дистрибьютору «Фарм-Трэйд» в заключении договоров поставки, что ограничивало конкуренцию на рынке.

После предупреждения фармкомпания исключила спорные пункты из своей коммерческой политики и пересмотрела решение по заявке «Фарм-Трэйд». Теперь все заявки рассматриваются на недискриминационных условиях, без искусственных ограничений по опыту и обороту.

ФАС оценила эти меры положительно, отметив, что они способствуют увеличению числа дистрибьюторов на рынке. Расширение конкуренции, по мнению регулятора, позволит госзаказчикам и аптекам получать препараты по более выгодным ценам.

ФАС «Свикс Хэлскеа»
Потребрынок
