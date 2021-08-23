Фармкомпании сократили выплаты медикам на 36% на фоне пандемии

Фармкомпании, входящие в Ассоциацию иностранных фармпроизводителей (Association of International Pharmaceutical Manufacturers, AIPM), потратили на взаимодействие с медицинским сообществом 14,3 млрд руб. за 2020 год. Годом ранее эта цифра составила 16,2 млрд руб., сообщают «Ведомости».

Среди расходов категории — участие врачей в конференциях, написание медицинских текстов, анализ данных и ряд других услуг. Деньги на эти цели выделяют производители лекарств, включая крупнейших игроков рынка: Bayer, AstraZeneca, Roche и других. Они также делают пожертвования и оплачивают гранты медицинским организациям, так как им необходимо участие врачей в разработках лекарств и клинических испытаниях.

Большая часть выплат в 2020 году пришлась именно на участие медиков в исследованиях и разработках — 6,8 млрд руб. В прошлом году показатель был почти таким же — 6,9 млрд руб. Сумма выплат организациям также поменялась несущественно: была 5,4 млрд руб. в 2019 году, а в 2020 году стала 5 млрд руб. При этом непосредственно выплаты врачам сократились на 36%: 3,9 млрд руб. компании потратили на их услуги в 2019 году, а в 2020 году — 2,5 млрд руб.

Исследователи полагают, что значительная часть расходов идет на обучение для медиков: лекции, конференции и другие мероприятия, которые были запрещены во время пандемии. Средний размер выплат сократился с 2019 по 2020 годы с 72 тыс. руб. до 47 тыс. руб. Среди раскрывших свои данные медиков свыше 1 млн руб. заработали только трое, а в 2020 году их было 22.