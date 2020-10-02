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02.10.2020 в 19:10

Facebook отказался от запрета рекламы с менструальной кровью

Ранее рекламная кампания австралийского бренда белья была заблокирована на платформе из-за «шокирующего» контента

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Facebook принял решение отменить запрет на рекламу австралийского производителя нижнего белья Modibodi, в которой была показана менструальная кровь, пишет The Drum.

Ранее соцсеть запретила демонстрацию на платформе рекламной кампании Modibodi под названием «Менструация по-новому» («New Way To Period»), в которой были изображены пятна крови на простынях и использованных гигиенических средствах.

Как рассказали в компании, соцсеть заблокировала рекламу за «шокирующий, сенсационный, неуважительный или чрезмерно агрессивный контент».

Кристи Чонг, основатель и исполнительный директор Modibodi:

Сейчас 21 век, и это досадно, что Facebook не хочет признать нормой обсуждение менструации. Целью ролика было расширить кругозор общества, убрав стигму с того, что на деле является естественной частью того, как функционирует женское тело. Он был создан не для того, чтобы шокировать или провоцировать, а лишь показать реальность и естественность менструации.

Однако после распространения новостей о запрете, который наложила соцсеть, пользователи Twitter начали выражать недовольство. Например, основательница социальной платформы для обмена эротическими видео Make Love Not Porn Синди Галлоп написала: «Facebook допускает распространение ненависти, тогда как женское здоровье и благополучие стигматизируются, что заставляет женщин еще больше страдать от стыда перед обществом».

С тех пор Facebook отказался от своего решения о запрете рекламной кампании. Директор соцсети по бренду в Австралии и Новой Зеландии Наоми Шеперд подчеркнула сложность возникшей проблемы. «После более глубокого рассмотрения и консультации с нашей командой, мы рады, что реклама Modibodi будет полностью доступна на всех наших платформах», — сказала она.

Facebook блокировка рекламы
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