Евгений Темпераментов запустил коммуникационную студию «Просвет»

На российском коммуникационном рынке появился новый игрок — коммуникационная студия «Просвет». Она будет строиться не как классическое PR-агентство, а как продюсерский хаб отраслевых решений для клиентов. Об этом Sostav рассказал оcнователь «Просвета» Евгений Темпераментов.

Евгений Темпераментов, основатель студии «Просвет»: В последние годы я наблюдаю, как агентства в привычном виде утрачивают часть ценности для клиентов, а многие процессы уходят внутрь компаний. Сегодня становятся востребованы не поставщики часов, а те, кто умеет собирать решения под конкретные задачи. Такая модель подразумевает умение гибко трансформировать команды под проекты, не теряя при этом ключевой экспертизы и не обременяя клиента дополнительными костами. Можно назвать это агентством нового типа, где нет лишних прослоек в виде аккаунтов, зато есть эксперты и продюсеры процессов. Я верю, что именно за такой моделью будущее — и рынок к этому уже готов.

Деятельность студии выстраивается в трех направлениях: PR и коммуникации, авторские медиа, технологии.

Основой и смысловым ядром компании станут PR и коммуникации. Фокус сосредоточен на стратегическом и репутационном PR, позиционировании брендов и персон, создании смысловых платформ и медиаприсутствия. Это направление объединяет экспертизу студии и задает рамку для всех остальных решений.

Авторские медиа — второе направление работы, развивающее идею продюсирования собственных информационных форматов. «Просвет» выступает внешней редакцией для компаний и лидеров мнений, помогая запускать и развивать подкасты, Telegram-каналы, режиссируя нарратив и собственный голос бренда и встраивая его в общую коммуникационную стратегию.

Третье направление — технологии. Это разработка и внедрение кастомных ИИ-инструментов и систем, призванных повышать эффективность и снижать издержки агентств.

Евгений Темпераментов в октябре покинул пост управляющего директора TWIGA PR, который он занимал с 2022 года. В разные годы топ-менеджер руководил внешней пресс-службой Hyundai, Honor, Continental, S7 Airlines и других компаний. Также он курировал корпоративные коммуникации «Вымпелкома» со стороны агентства в роли руководителя проектной группы. Разрабатывал и реализовывал коммуникационную стратегию выхода на рынок бренда Yummy United в качестве PR-директора.