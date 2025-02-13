Эвелина Абидова стала управляющим директором «Другого Агентства»

Эвелина Абидова назначена на должность управляющего директора «Другого Агентства». Ранее эксперт работала в компании операционным директором. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе агентства.
На новом посту Эвелина займется стратегическим развитием компании, укреплением команды, усилением всех направлений работы, которые включают PR-коммуникации, креатив, продакшен, медиабаинг и организацию мероприятий.
Свою карьеру Эвелина начала в 2014 году в агентстве RTA, где отвечала за PR и работу с ивент-направлением. В 2016 году работала в PR-команде «Партии роста» и «Деловой России». В 2021 году стала операционным директором в «Другом Агентстве».
Дарья Черепанова, основатель «Другого Агентства»:
Эвелина сделала очень много для команды и PR-индустрии в целом, поэтому назначение ее на должность СЕО -- логичный шаг в развитии нашего дела. Фактически она заняла роль СЕО еще в конце 2023 года, а сейчас мы готовы подтвердить это официально. За собой по-прежнему оставляю привлечение клиентов, участие в проработке глобальных стратегий и кампаний совместно с командой, контроль их реализации.