Eurospar открыл летние кафе при супермаркетах в Москве

Сеть супермаркетов Eurospar открыла летние кафе у ряда магазинов в Москве. Как заметил Shopper’s, одна из таких площадок начала работать возле супермаркета на Большой Черемушкинской улице. В компании подтвердили, что сезонные зоны общественного питания появились в нескольких торговых точках столицы.

По словам директора по маркетингу и клиентскому сервису «Спар миддл Волга» Елены Кульпиной, летнее кафе на Большой Черемушкинской рассчитано примерно на 40 посадочных мест. Еще одна площадка работает у магазина на Цветном бульваре и вмещает около 20 посетителей. Возможность организации таких зон рассматривается преимущественно для отдельно стоящих магазинов.

Компания также ежегодно открывает летние кафе в Нижнем Новгороде. Внутри супермаркетов сети уже действуют зоны для посетителей, куда можно принести и еду, приготовленную местным шеф-поваром. В летний период дополнительные уличные столики позволяют увеличить число посадочных мест.

«Спар миддл Волга» управляет 134 супермаркетами Spar и Eurospar в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и других регионах Центрального и Приволжского федеральных округов. Компания входит в группу «Сладкая жизнь», оборот которой по итогам 2025 года превысил 400 млрд руб.

По мнению партнера Retaility Дмитрия Токарева, продуктовые сети все активнее используют форматы, характерные для общепита, чтобы привлекать покупателей и стимулировать продажи готовой еды. Однако летние кафе остаются относительно редким форматом из-за технических ограничений при их размещении. По данным NTech, в первом квартале 2026 года продажи готовой еды в России выросли на 14,3% в натуральном выражении и на 21,7% в денежном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



По оценкам Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ), продажи готовых блюд в крупных федеральных торговых сетях второй год подряд увеличиваются примерно на 30%.