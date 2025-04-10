Эстетика и функциональность: как Netclip создали продуктовый ролик для Haier

Продуктовое видео для Haier — это возможность раскрыть технику с привлекательной стороны. В этот раз перед Netclip стояла задача показать сразу два продукта — духовой шкаф и микроволновую печь, которые встраиваются в колонну. Видео должно было не просто информировать, но и вызывать желание — сделать так, чтобы зритель буквально почувствовал вкус приготовленных блюд и захотел стать обладателем этой техники. Агентство рассказало Sostav, что вдохновило их на создание ролика.
Мы сосредоточились на сочетании эстетики кадра и погружения в функционал продуктов. Главный вызов — разработка сценария, ведь бытовая техника Haier обладает множеством возможностей. Мы выделили главное, опустили второстепенное и создали визуальный ряд.
Катерина Недзвецкая, креативный продюсер Netclip:
Съемка продуктового видео — это всегда больше, чем просто красивая картинка. Ты должен полностью погрузиться в продукт, понять его возможности и преподнести их так, чтобы зритель не просто увидел — захотел. С каждым проектом для Haier я открываю для себя новые функции и рецепты, о которых раньше даже не догадывалась.
Например, раньше я относилась к микроволновой печи как к прибору для разогрева еды. Но современная печь Haier — это совершенно другой уровень: гриль, конвекция, режимы для ЗОЖников (с минимальным количеством масла) — по сути, ты сам себе шеф-повар дома. И именно эту идею мы постарались передать в видео.
Технически сложным аспектом было то, что бытовая техника Haier имеет много стеклянных поверхностей, что создает сложные отражения при съемке. Поэтому сцены с техникой были выполнены в 3D — мы воссоздали реальную кухонную среду, чтобы они органично сочетались с отснятым материалом и выглядели естественно в кадре. Показателем успеха проекта стало то, что диктор, озвучивавший ролик, сразу же отправился покупать себе микроволновку Haier. Это не шутка — именно так и было.
Александр Лихошерстов, менеджер по цифровому контенту Haier:
Мы уделяем особое внимание единой концепции позиционирования нашей продукции. Для нас важно не только передать ключевые функции наших устройств, но и сделать это с идеальным визуальным качеством, отражая эстетику и инновационность техники Haier. Мы уверены, что в этом проекте нам удалось достичь желаемого эффекта — ролик получился информативным и вдохновляющим.
Состав творческой группы
HAIER (клиент)
Netclip (агентство)
Креативный продюсер: Катерина Недзвецкая
Режиссер: Аракел Затикян
Оператор-постановщик: Василий Очеретнюк
Свет: Ярослав Гусев
Гаффер: Арсений Нольфин
Художник-постановщик: Дмитрий Калашников
Аккаунтинг: Олеся Думчина
Ассистент: Ангелина Корнеева
Дизайн-сопровождение: Владислав Высота
Режиссер монтажа: Николай Никитин
Моушн-графика: Михаил Новиков
CG-художник: Александр Степанов
Колорист: Дима Як
Звукорежиссер: Иван Соловьев
Кастинг-менеджер: Ирина Слободянюк
Актриса: Дарья Карло
Фуд-стилист: Александр Исайчев