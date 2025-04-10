Эстетика и функциональность: как Netclip создали продуктовый ролик для Haier

Катерина Недзвецкая, креативный продюсер Netclip:

Съемка продуктового видео — это всегда больше, чем просто красивая картинка. Ты должен полностью погрузиться в продукт, понять его возможности и преподнести их так, чтобы зритель не просто увидел — захотел. С каждым проектом для Haier я открываю для себя новые функции и рецепты, о которых раньше даже не догадывалась.

Например, раньше я относилась к микроволновой печи как к прибору для разогрева еды. Но современная печь Haier — это совершенно другой уровень: гриль, конвекция, режимы для ЗОЖников (с минимальным количеством масла) — по сути, ты сам себе шеф-повар дома. И именно эту идею мы постарались передать в видео.

Технически сложным аспектом было то, что бытовая техника Haier имеет много стеклянных поверхностей, что создает сложные отражения при съемке. Поэтому сцены с техникой были выполнены в 3D — мы воссоздали реальную кухонную среду, чтобы они органично сочетались с отснятым материалом и выглядели естественно в кадре. Показателем успеха проекта стало то, что диктор, озвучивавший ролик, сразу же отправился покупать себе микроволновку Haier. Это не шутка — именно так и было.