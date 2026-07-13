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13.07.2026 в 13:45

ЕС ввел санкции против VK

Ограничения затронули владельца крупнейших российских рекламных платформ

Евросоюз включил российскую технологическую компанию VK в санкционный список. Решение опубликовано в официальном журнале Совета ЕС.

В качестве основания для ограничений Евросоюз указал, что VK является материнской компанией ООО «Коммуникационная платформа» — разработчика национального мессенджера MAX.

VK развивает крупнейшие российские цифровые платформы, включая социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также другие сервисы экосистемы компании.

Решение ЕС стало частью нового пакета ограничительных мер против российских организаций.

Ранее ограничения уже затронули отдельные сервисы группы VK: в июне 2026 года ряд приложений компании был удален из App Store в связи с соблюдением санкционных требований. Среди недоступных для скачивания оказались VK Видео, VK Знакомства, VK Музыка и VK Мессенджер.

VK
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