Tele2 подал в суд на Ericsson из-за отказа поставлять оборудование

Оператор Tele2 судится с шведской Ericsson из-за отказа компании поставлять в Россию свою продукцию из-за санкций. Также ответчиком выступила российская компания «Сател ТВК», которая ввозила товары. Иск связан с отказом исполнять обязательства по контрактам на поставки, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Требования Tele2 включают взыскание неустойки за просрочку поставок, исполнение обязательств по отгрузкам, а также неустойки за каждый день неисполнения решения суда (астрента). Представитель оператора сообщил изданию, что восьмимесячные переговоры не помогли урегулировать ситуацию, хотя в Tele2 были готовы найти компромиссное решение с бывшим партнёром.

Ericsson приостановила поставки в конце февраля. В апреле вендор заявил, что приостановит бизнес с российскими партнёрами на неопределённый срок, однако в августе СМИ сообщили, что Ericsson намерена до конца года закрыть офис в России и сократить штат.

В мае оператор подал также иск к российской «дочке» Nokia с требованием взыскать 478 млн руб. из-за ухода с российского рынка. Суд отклонил ходатайство об аресте счетов компании в качестве обеспечительных мер. Суд несколько раз откладывал заседания — очередное рассмотрение дела назначено на вторую половину декабря 2022 года, передаёт издание.

При этом финская компания запросила у Бюро промышленности и безопасности США (Bureau of Industry and Security; BIS) и Министерства иностранных дел Финляндии экспортные лицензии на поставку телеком-оборудования в Россию. Речь идёт об импорте запчастей, которые необходимы для поддержания функционирования действующих сетей в течение трёх лет — расширение сетей не планируется.