Nokia запросила лицензии на поставку телеком-оборудования в Россию

Финская компания Nokia запросила у Бюро промышленности и безопасности США (Bureau of Industry and Security; BIS) и Министерства иностранных дел Финляндии экспортные лицензии на поставку телеком-оборудования в Россию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Речь идёт об импорте запчастей, которые необходимы для поддержания функционирования действующих сетей в течение трёх лет — расширение сетей не планируется, заявил собеседник издания.

Разрешение американского регулятора требуется из-за поглощения Nokia в 2016 году франко-американского производителя оборудования Alcatel-Lucent и регистрации части патентов на местные компании. Финский регулятор же должен выдать лицензию, чтобы компания могла поставлять оборудование из этой страны.

По мере завершения обязательств перед клиентами местные юрлица будут закрываться, добавил источник. Это может занять около года после получения экспортных лицензий, заявил он.

Nokia рекомендовала своим клиентам обращаться за технической поддержкой в российское ООО «Телесистемы Сервис» (Т.С.С), также сообщили собеседники издания. Компания готовится заключать соглашения на техподдержку установленного у операторов оборудования Nokia с начала 2023 года. В ней будет работать часть сотрудников российских юрлиц финской компании. Формально сотрудники российских активов Nokia не переходят в Т.С.С, а увольняются с предыдущего места работы и переходят на новое место, рассказали источники.

В августе Nokia объявила об окончательном уходе из России. До конца года компания планирует закрыть большую часть своего российского бизнеса. Официальное присутствие она сохранит до завершения юридического закрытия, а действующие контракты сохранят силу «из гуманитарных соображений».