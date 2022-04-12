Nokia объявила об уходе с российского рынка

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia объявил об уходе из России. Об этом сообщается на сайте компании.

«Теперь мы можем объявить об уходе с российского рынка. Нашим приоритетом в этой ситуации остаётся безопасность и благополучие сотрудников», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что в первые дни после 24 февраля стали понимать, что «оставаться в России невозможно».

В Nokia подчеркнули, что «из гуманитарных соображений» не будут разрывать действующие договоры, которые повлекут разрушение телекоммуникационных сетей в России, поскольку важно обеспечить россиянам сохранение доступа к интернету. Компания поставляет оборудование МТС, «Вымпелкому», «МегаФону» и Tele2.

После ухода с российского рынка Nokia будет поддерживать связь с клиентами до тех пор, пока это не будет противоречить действующим санкциям.

По собственным данным компании, в 2021 году на Россию пришлось менее 2% чистых продаж, поэтому в Nokia считают, что уход из страны не скажется на её финансовых показателях за 2022 год.

В начале марта Nokia остановила поставки коммуникационного оборудования в Россию, а также свернула новые проекты и стала выводить из страны проекты по разработке.