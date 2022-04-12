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18+
12.04.2022 в 09:40

Nokia объявила об уходе с российского рынка

При этом компания продолжит обслуживать текущие договоры

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia объявил об уходе из России. Об этом сообщается на сайте компании.

«Теперь мы можем объявить об уходе с российского рынка. Нашим приоритетом в этой ситуации остаётся безопасность и благополучие сотрудников», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что в первые дни после 24 февраля стали понимать, что «оставаться в России невозможно».

В Nokia подчеркнули, что «из гуманитарных соображений» не будут разрывать действующие договоры, которые повлекут разрушение телекоммуникационных сетей в России, поскольку важно обеспечить россиянам сохранение доступа к интернету. Компания поставляет оборудование МТС, «Вымпелкому», «МегаФону» и Tele2.

После ухода с российского рынка Nokia будет поддерживать связь с клиентами до тех пор, пока это не будет противоречить действующим санкциям.

По собственным данным компании, в 2021 году на Россию пришлось менее 2% чистых продаж, поэтому в Nokia считают, что уход из страны не скажется на её финансовых показателях за 2022 год.

В начале марта Nokia остановила поставки коммуникационного оборудования в Россию, а также свернула новые проекты и стала выводить из страны проекты по разработке.

Nokia
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