Ericsson приостанавливает бизнес в России на неопределённый срок

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson приостанавливает свой бизнес в России на неопределённый срок. Об этом сообщается на сайте компании. В конце февраля компания перестала поставлять свою продукцию в Россию.

«Ericsson ведёт переговоры с клиентами и партнёрами по поводу бессрочной приостановки бизнеса. Приоритетом являются безопасность и благополучие сотрудников Ericsson в России, они будут отправлены в оплачиваемый отпуск» — говорится в сообщении.

Кроме того, Ericsson зарезервировала 0,9 млрд шведских крон в первом квартале 2022 года на обесценение активов и другие исключительные расходы. При этом расходы на сокращение персонала не включены.

Резерв отражён в составе «прочих операционных расходов в сегментных сетях» в финансовой отчётности за первый квартал 2022 года. Примерно треть этой суммы повлияет на денежный поток.

По данным источников «Коммерсанта», доля Ericsson на российском телекоммуникационном рынке составляет до 20%. Место европейского производителя могут занять китайские Huawei и ZTE, считают эксперты, опрошенные изданием.

О том, что Ericsson остановила поставки в Россию, производитель сообщил в конце февраля. Компания работает с крупнейшими операторами связи в России. Среди них — МТС, Tele2, «МегаФон», «Вымпелком».

В 2019 году Ericsson и Tele2 запустили первую в России зону 5G в центре Москвы. Сплошное outdoor-покрытие опытного участка сети 5G охватывало Тверскую улицу — от Кремля до Садового кольца.