EMP: рынок аутсорсинга диджитал-рекламы растет на 25% год к году

Рынок аутсорсинга диджитал-рекламы в 2024 году показал рост 25% год к году, согласно внутренней оценке EMP (входит в E-Promo Group ). Наиболее значительное внимание инвесторов сосредоточено на контекстной рекламе, которая занимает 76% всех вложений в аутсорсинг. В то же время требования к качеству и скорости запуска рекламных мероприятий продолжают расти, что делает поиск высококвалифицированных специалистов в этой области особенно актуальным. Об этом Sostav рассказали представители компании ЕМР.

Агентства и рекламодатели продолжают передавать ведение рекламных кампаний специализированным подрядчикам, оптимизируя внутренние ресурсы и повышая эффективность продвижения. Основной объем инвестиций в аутсорсинг диджитал-рекламы в 2024 году, по исследованию ЕМР, пришелся на контекстную рекламу (76%), таргетированную и медийную рекламу (13%) и мобильный маркетинг (11%).

Согласно внутренней оценке ЕМР, лидерами среди отраслей, использующих аутсорсинг диджитал-рекламы, остаются e-commerce (55%), финансовый сектор (15%) и девелоперы (6%). В сегменте контекстной рекламы заметный рост продемонстрировали фармацевтические компании и фешен-бренды. В таргетированной и медийной рекламе ключевые позиции занимают финансовые компании (50%), за ними следуют e-commerce (16%) и недвижимость (10%). В сфере мобильного маркетинга ключевыми отраслями остаются FinTech и E-commerce. Драйвером роста в этом сегменте стал запуск новых мобильных ИТ-продуктов, в том числе на базе ИИ.

Рост потребности в аутсорсинге обусловлен повышением требований рекламодателей к качеству и скорости запуска кампаний. В 2024 году медианная скорость формирования аутсорсинговых команд для рекламных проектов составила 1,5 недели. При этом спрос на специалистов с глубокими знаниями рекламных инструментов и механик остается высоким, особенно в сфере мобильного маркетинга. Поиск таких специалистов может занимать до полутора месяцев. Чтобы комплектовать команды за 2−4 недели, компании аутсорсинга ведения рекламы должны опираться на внутреннюю систему обучения и технологии автоматизации.