Эмоция, нативность и TikTok: как «Четыре Лапы» перевыполнили план по просмотрам в 2,2 раза

В pet-care коммуникации особенно важна эмоциональная точность: владельцы животных реагируют не только на пользу продукта, но и на ситуации, в которых узнают себя и своего питомца. Поэтому прямая продуктовая интеграция не всегда работает эффективнее нативного сюжета — особенно в коротких видео, где аудитория быстро считывает рекламный тон.

Команда RTA и «Четыре Лапы» проверила этот подход в инфлюенс-кампании, которая проходила с декабря 2025 года по февраль 2026 года. В рамках проекта нужно было показать бренд не просто как место покупки товаров для животных, а как помощника в ежедневной заботе о питомце. За три месяца размещений кампания перевыполнила план по просмотрам в 2,2 раза, а TikTok стал ключевым драйвером охвата.

О клиенте

Для бренда «Четыре Лапы» было важно усилить коммуникацию вокруг заботы: показать, что покупка корма, лакомств и товаров для питомца — это не только бытовое действие, но и часть ежедневного эмоционального контакта между человеком и животным.

Задачи

В кампании, которая проходила с декабря 2025 года по февраль 2026 года, перед командой стояло несколько задач.

Во-первых, усилить эмоциональную связь с брендом и закрепить за ним роль экспертного помощника для владельцев питомцев. Для этого коммуникацию нужно было строить не вокруг прямого продуктового сообщения, а вокруг понятных ситуаций заботы, в которых владелец узнает себя и своего питомца.

Во-вторых, привлечь новую аудиторию через охватные каналы с высоким вирусным потенциалом. Поэтому в медиасплит вошли площадки, где короткие видео могут получать дополнительный органический охват за счет рекомендаций: TikTok, «ВКонтакте», YouTube и Telegram.

В-третьих, сместить восприятие бренда от ретейлера к экосистеме заботы о питомцах. Важно было показать, что «Четыре Лапы» — это не только место покупки корма, лакомств и товаров для животных, но и бренд, который помогает владельцу быстро и удобно заботиться о питомце каждый день.

Дополнительно команда отслеживала постклик-показатели: переходы, клики и установки мобильного приложения. Поэтому кампания должна была работать не только на узнаваемость, но и на интерес к цифровым сервисам бренда.

Инсайт

Владельцы питомцев воспринимают заботу шире, чем регулярный уход или покупку необходимых товаров. Для них это еще и эмоциональный контакт: внимание к привычкам животного, желание порадовать его, умение считывать настроение и потребности.

На этом инсайте строилась коммуникация: бренд «Четыре Лапы» должен был появляться не как рекламный блок внутри ролика, а как естественная часть повседневной заботы. Бренд помогал владельцу быстро и просто сделать для питомца что-то хорошее — заказать нужный корм, выбрать лакомство или закрыть регулярную потребность через приложение.

Решение

Так как кампания длилась три месяца — с декабря 2025 года по февраль 2026 года, — команда разделила коммуникацию на два креативных этапа. Это позволило сохранить единую логику проекта, но при этом обновлять подачу и не повторять один и тот же сценарий в разных размещениях.

Креативная рамка 1 — «Переводчик с хвостатого». В декабре и январе блогеры озвучивали «мысли» питомцев, превращая повседневные ситуации в узнаваемые и эмоционально близкие сценарии. Бренд выступал как решение — тот, кто понимает животное и помогает владельцу быстро закрыть его потребности через приложение.

Креативная рамка 2 — «Достань свою порцию счастья». В феврале коммуникация сместилась в сторону более живой и игровой подачи: авторы показывали, что питомцы настолько любят корм, что готовы сделать все, чтобы до него добраться. Такой сюжет вызывал улыбку, работал нативно и усиливал эмоциональную связь с брендом.



Как строилась работа с блогерами

Одним из факторов результата стал формат брифинга авторов. Вместо объемных текстовых технических заданий команда использовала короткие презентации: в них были собраны ключевые сообщения, визуальные ориентиры, референсы, мудборды и ссылки на рекомендованные товары для интеграций.

Такой подход помог сохранить баланс между контролем за выполнением ТЗ и свободой блогеров. Авторы быстрее понимали задачу, могли адаптировать идею под свой стиль и при этом оставались в рамках брендовой коммуникации.

Один из блогеров кампании отметил удобство такого формата: «Очень комфортное сотрудничество, ценю, что команда RTA и бренда всегда входила в положение. Презентация для брифинга в разы удобнее, сразу видно все пункты и не путаешься».

Что сработало в контенте

По итогам кампании команда выделила несколько закономерностей. Лучший отклик получали ролики, где бренд был встроен в сюжет, а не появлялся резким рекламным переходом. Особенно эффективно работали эмоциональные и «заботливые» интеграции, короткие истории с понятной логикой развития и видео, в которых юмор не перебивал продуктовую задачу, а помогал сделать ее естественной.

Это подтвердило важный вывод: в категории pet-care аудитория лучше реагирует на коммуникацию, где питомец показан не как объект ухода, а как участник отношений с хозяином. Поэтому продуктовая часть должна быть связана не только с пользой товара, но и с эмоцией — радостью, вниманием, заботой, желанием сделать приятное.

Площадки и инструменты

Кампания была мультиплатформенной, но главным источником результата стал TikTok. На него пришлось 55,3% охвата. «ВКонтакте» обеспечил 27,6%, YouTube — 15,9%, Telegram — 1,1%.

TikTok показал лучшую среднюю стоимость просмотра среди площадок, «ВКонтакте» занял второе место. Telegram и YouTube дали дополнительную базу для анализа и помогли оценить, как распределять медиасплит в следующих запусках.

На протяжении всей кампании стоимость просмотра оставалась ниже плановой — в среднем на 15−45%. Это подтвердило эффективность закупки и выбранного подхода к размещениям.

Результаты

Кампания закрыла все ключевые задачи, поставленные на старте проекта.

Задача 1: усилить эмоциональную связь с брендом и закрепить за «Четыре Лапы» роль помощника в заботе о питомце.

Результат по задаче подтвердился качеством отклика на контент: лучше всего сработали эмоциональные и «заботливые» интеграции, ролики с нативным сюжетом, понятной логикой развития и юмором. Аудитория активнее реагировала на видео, где бренд был встроен в отношения между владельцем и питомцем, а не появлялся как отдельный рекламный блок. Это показало, что в категории pet-care эффективнее работают не прямолинейные продуктовые сообщения, а ситуации, в которых зритель узнает собственный опыт заботы.

Задача 2: привлечь новую аудиторию через охватные каналы с высоким вирусным потенциалом.

По итогам размещений кампания перевыполнила план по просмотрам в 2,2 раза. Главным драйвером охвата стал TikTok: на него пришлось 55,3% охвата. «ВКонтакте» обеспечил 27,6%, YouTube — 15,9%, Telegram — 1,1%. При этом стоимость просмотра на протяжении всей кампании оставалась ниже плановой — в среднем на 15−45%, что подтвердило эффективность выбранного медиасплита и закупки.

Задача 3: сместить восприятие бренда от ретейлера к экосистеме заботы о питомцах.

Эта задача решалась через креативные рамки «Переводчик с хвостатого» и «Достань свою порцию счастья». В обеих коммуникациях «Четыре Лапы» появлялся не как магазин в привычном смысле, а как бренд, который помогает владельцу понять потребности питомца и быстро сделать для него что-то полезное и приятное. Такой подход позволил связать продуктовую часть с эмоцией: заботой, вниманием, радостью и желанием порадовать животное.

Задача 4: поддержать интерес к цифровым сервисам бренда и отследить постклик-показатели.

В интеграциях приложение «Четыре Лапы» было встроено в бытовой сценарий заботы: через него владелец мог быстро заказать нужный корм, выбрать лакомство или закрыть регулярную потребность питомца. Команда дополнительно отслеживала переходы, клики и установки приложения, чтобы оценивать не только охват, но и поведение аудитории после контакта с контентом.

В результате проект показал, что максимальный эффект в инфлюенс-маркетинге достигается не за счет одной «универсальной» идеи, а за счет точного совпадения между инсайтом, креативной рамкой, стилем автора и поведением его аудитории.

Вывод

Кампания декабря 2025 — февраля 2026 года показала, что инфлюенс-маркетинг в pet-care эффективнее работает тогда, когда бренд не пытается напрямую продавать в каждом ролике, а становится частью узнаваемой ситуации из жизни владельца питомца. В условиях рекламного шума выигрывают интеграции, которые выглядят как естественный контент автора и при этом решают брендовые и перформанс-задачи.

TikTok в этом проекте сработал не только как охватный канал, но и как инструмент для формирования эмоциональной близости с брендом. А долгосрочная работа с блогерами позволила усилить эффект рекомендации: регулярные касания делают бренд более привычным и понятным для аудитории.

Екатерина Бронникова, старший специалист инфлюенс-маркетинга RTA: В инфлюенс-маркетинге решающую роль играет не сам факт размещения, а то, насколько органично бренд встроен в контент автора. В этом проекте мы сознательно отказались от жестких сценариев и сделали ставку на креативную свободу блогеров, усилив ее точными визуальными ориентирами. Такой подход позволил сохранить нативность и при этом обеспечить управляемый результат — как по вовлеченности, так и по пост-клик метрикам.

Наталья Шаманская, руководитель диджитал-отдела «Четыре Лапы»: Для нас было важно не просто увеличить охват, а изменить восприятие бренда — показать, что «Четыре Лапы» — это не только про товары, но и про заботу и понимание потребностей питомцев. За счет точного инсайта и правильно выбранной креативной рамки нам удалось выстроить более эмоциональную коммуникацию с аудиторией и усилить интерес к цифровым сервисам бренда, включая мобильное приложение.

Команда проекта:

RTA

Лидер команды инфлюенс-маркетинга: Мария Асмолова

Старший специалист инфлюенс-маркетинга: Екатерина Бронникова

Младший менеджер инфлюенс-маркетинга: Полина Кокоева

«Четыре Лапы»

Маркетинговый директор: Анна Симановская

Руководитель диджитал-отдела: Наталья Шаманская

Маркетолог диджитал-отдела: Вероника Валеева