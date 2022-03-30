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30.03.2022 в 12:23

Агентство emg возглавило рейтинг креативности АКАР в сегменте «Маркетинговые услуги»

Агентство также вошло в топ-3 нового рейтинга социальной рекламы АКАР и топ-5 рейтинга эффективности

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) опубликовала результаты рейтингов эффективности и креативности среди маркетинговых, брендинговых и креативных агентств, а также новый рейтинг социальной рекламы.

Лучшим рекламным агентством в сегменте «Маркетинговые услуги» стало emg . Chief Creative Officer агентства Антон Мельников возглавил рейтинг лучших креативных директоров.

Цель рейтинга — повышение творческого уровня компаний и физических лиц — участников коммуникационного рынка России, а также создание индустриального ориентира при выборе партнёра на рынке маркетинговых коммуникаций.

Место компании в рейтинге определяется количеством баллов за награды на российских и международных фестивалях по рекламе и маркетингу.

Самыми награждаемыми проектами emg в 2021 году стали:

  • вечный диджитал-памятник врачам, отдавшим жизни в борьбе с COVID-19 — проект «Ладони» для фонда «Вблагодарность»;
  • метафора апокалиптической жизни — «Мир без врачей» для фонда «Созидание»;
  • новая пластилиновая заставка для телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» — «Как Play-Doh слепили продажи на Новый год» для бренда Play-Doh.

Татьяна Тармогина, управляющий директор группы компаний emg:

Лидерство в отрасли — наша осознанная и целенаправленная бизнес-стратегия, именно поэтому агентство входит в топ-10 рейтинга уже 9 лет подряд. При этом устойчивость этого результата — основной, определяющий для нас критерий.

Год 25-летия emg оказался особенно выдающимся. Долгожданное первое место — это закономерный результат планомерной, продуманной, систематической работы всей команды агентства и благоприятных внешних обстоятельств. За любым успехом стоит простая формула — каждодневный труд, выдержка и мотивация, и это именно те качества, которые помогают нам не только добиваться успеха, но и удерживать его в самые трудные периоды.

Поздравляю свою команду, наших партнёров и клиентов. Это наш общий успех!

Антон Мельников, креативный директор emg:

Ежегодно мы делаем большое количество классных кампаний, которые, в первую очередь, помогают нашим клиентам, и именно поэтому их часто отмечают на различных индустриальных премиях. Главное — честно делать свою работу, и тогда она начинает приносить и другие дивиденды — удовольствие, мотивацию, награды и топовые позиции в рейтингах. Это следствие, а не самоцель.

Для нас очень важно постоянно держать планку, развиваться и стараться двигаться вперёд. А ещё для нас важно — помогать тем, кому нужна помощь: людям, фондам, бизнесам. Так рождаются социальные инициативы, которыми мы каждый год делимся с индустрией, и, кажется, что сейчас это особенно актуально.

На правах рекламы
Рейтинг креативности emg
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