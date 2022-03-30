Агентство emg возглавило рейтинг креативности АКАР в сегменте «Маркетинговые услуги»

Татьяна Тармогина, управляющий директор группы компаний emg:

Лидерство в отрасли — наша осознанная и целенаправленная бизнес-стратегия, именно поэтому агентство входит в топ-10 рейтинга уже 9 лет подряд. При этом устойчивость этого результата — основной, определяющий для нас критерий.

Год 25-летия emg оказался особенно выдающимся. Долгожданное первое место — это закономерный результат планомерной, продуманной, систематической работы всей команды агентства и благоприятных внешних обстоятельств. За любым успехом стоит простая формула — каждодневный труд, выдержка и мотивация, и это именно те качества, которые помогают нам не только добиваться успеха, но и удерживать его в самые трудные периоды.

Поздравляю свою команду, наших партнёров и клиентов. Это наш общий успех!