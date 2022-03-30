Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) объявила результаты рейтингов медийных, коммуникационных и креативных агентств. Отдельно эксперты выделили сегмент социальной рекламы, в котором также определились лидеры. Итогами рейтингов отраслевое объединение поделилось с Sostav.

По итогам 2021 фестивального года в тройку лидеров рейтинга эффективности медийных агентств вошли OMD Media Direction с результатом 1160 баллов, Mindshare Group (Mindshare, Maximize), набравшее 923 балла, и Mediacom с 449 баллами.

Позиции участников в рейтинге определяются суммой баллов за призовые места и шорт-листы в номинациях универсальных и профессиональных фестивалей и конкурсов 2021 года: Cannes Lions, Effie Global, Festival of Media Global, Effie Europe, Effie Russia, Red Apple, НПБК, White Square, Silver Mercury.

Рейтинг эффективности коммуникационных агентств 2021 года возглавили BBDO Moscow (732 баллов), Leo Burnett Moscow (469 баллов) и Media Direction Digital (358 баллов). При определении результатов эксперты учитывали баллы, полученные агентствами за успешное участие в фестивалях Cannes Lions, Effie Global, Effie Europe, Effie Russia, Red Apple, НПБК, White Square.

Рейтинг креативности

По результатам участия в фестивалях в 2021 году лидерами рейтинга креативности АКАР стали агентства «Восход», Leo Burnett Moscow, BBDO Moscow, RT Creative Lab, Yandex Creative Studio '7.47', Depot branding agency, OTVETDESIGN, «Щука» и emg. Рейтинг креативности включает сегменты: «Национальный рейтинг креативности», «брендинг», «диджитал» и «маркетинговые услуги».

Сегмент «Национальный рейтинг креативности»

Первое место в этом году завоевало агентство «Восход» с результатом 1585 баллов. На второй строчке оказалось Leo Burnett Moscow, получившее 1160 баллов. Третье место досталось BBDO Moscow, на его счету 974 балла.

Сегмент «диджитал»

Лидером в цифровом сегменте стало агентство RT Creative Lab, его результат составил 597 баллов. BBDO Moscow набрало 548 баллов и заняло второе место. Третье место присуждено Yandex Creative Studio '7.47' — в его копилке 392 балла.

Сегмент «брендинг»

На первом месте расположилось Depot branding agency, показавшее результат 786 баллов. На второй строчке — OTVETDESIGN с 558 баллами. Третье место завоевало дизайн-бюро «Щука» — ему присвоили 346 баллов.

Сегмент «маркетинговые услуги»

Лидером в сегменте стало агентство emg, которому удалось набрать 974 балла. Серебро получило Leo Burnett Moscow за результат 864 балла. Тройку замкнуло BBDO Moscow, получившее 611 баллов.

Рейтинг социальной рекламы

Первое место в рейтинге социальной рекламы по итогам 2021 года получило агентство RT Creative Lab, набравшее 619 баллов. На втором месте оказалось Mozga Studio с результатом 520 баллов. Бронзу завоевало emg, на счету которого 202 балла. Новый сегмент был создан экспертами ассоциации в прошлом году в ответ на возрастающую роль социальных коммуникаций для развития общества и бизнеса.

При подсчете результатов учитывалось успешное участие агентств в номинациях универсальных и профессиональных фестивалей и конкурсов Cannes Lions, D&AD, One Show, The Anthem Awards, Eurobest, Epica, ADCE, Red Apple, Golden Drum, White Square, ADCR и Lime.

Кирилл Карнович-Валуа, основатель RT Creative Lab: Сейчас как никогда на креативную индустрию ложится очень важная миссия: значение социальных проектов, социальной рекламы, социальных инициатив возрастает в разы. Чем труднее времена и обстоятельства, тем уязвимее подопечные фондов во всех социальных сферах. Очень важно постараться донести до мира — в самом широком его смысле — идеи единения вокруг добра, человечности, взаимопонимания. Я верю, что только через эмпатию, сочувствие и любовь мы сможем вместе пройти через тяжелые времена. Мир изменился. Но это не значит, что мы не можем продолжать менять его к лучшему.