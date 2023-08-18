Российский рынок подержанных электрокаров вырос на 59% в июле

В июле 2023 года россияне приобрели 1084 подержанных электромобиля, что больше на 59%, чем годом ранее. Об этом сообщает агентство «Автостат».

По словам экспертов агентства, вторичный рынок электрокаров в России растёт четвёртый месяц подряд, а в течение последних трёх месяцев его объём превышал 1 тыс. авто.

В «Автостате отметили», что 56% купленных в июле электромобилей с пробегом пришлось на марку Nissan (611 штук). Около 18% рынка заняли модели Tesla (193 штук). Третье место по объёму продаж ― у корейского производителя Hyundai ― 72 электромобиля.

Кроме того, в топ-5 марок ― лидеров вторичного рынка электромобилей попали Volkswagen и BMW ― 31 и 24 машины соответственно.

Звание самой популярной модели на вторичном рынке электрокаров в июле традиционно досталось Nissan Leaf ― всего таких машин продали 598 экземпляров. В рейтинг также вошли Tesla Model 3 (99 штук), Hyundai Kona (69 штук), Tesla Model Y (42 штук) и Tesla Model S (35 штук).

Всего в период с января по июль в России продали 6096 подержанных электрокаров. Показатель оказался больше на 18% год году.

Ранее стало известно, что в закон Республики Татарстан «О транспортном налоге» внесут изменения, согласно которым владельцев электрокаров могут освободить от уплаты налога на пять лет. Такой законопроект опубликован на сайте Госсовета республики.