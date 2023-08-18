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18+
18.08.2023 в 15:55

Российский рынок подержанных электрокаров вырос на 59% в июле

Россияне купили 1084 электромобиля с пробегом

В июле 2023 года россияне приобрели 1084 подержанных электромобиля, что больше на 59%, чем годом ранее. Об этом сообщает агентство «Автостат».

По словам экспертов агентства, вторичный рынок электрокаров в России растёт четвёртый месяц подряд, а в течение последних трёх месяцев его объём превышал 1 тыс. авто.

В «Автостате отметили», что 56% купленных в июле электромобилей с пробегом пришлось на марку Nissan (611 штук). Около 18% рынка заняли модели Tesla (193 штук). Третье место по объёму продаж ― у корейского производителя Hyundai ― 72 электромобиля.

Кроме того, в топ-5 марок ― лидеров вторичного рынка электромобилей попали Volkswagen и BMW ― 31 и 24 машины соответственно.

Звание самой популярной модели на вторичном рынке электрокаров в июле традиционно досталось Nissan Leaf ― всего таких машин продали 598 экземпляров. В рейтинг также вошли Tesla Model 3 (99 штук), Hyundai Kona (69 штук), Tesla Model Y (42 штук) и Tesla Model S (35 штук).

Всего в период с января по июль в России продали 6096 подержанных электрокаров. Показатель оказался больше на 18% год году.

Ранее стало известно, что в закон Республики Татарстан «О транспортном налоге» внесут изменения, согласно которым владельцев электрокаров могут освободить от уплаты налога на пять лет. Такой законопроект опубликован на сайте Госсовета республики.

АВТОСТАТ Электрокары электромобили российский рынок
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