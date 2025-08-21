Эксперты назвали главные драйверы вовлеченности аудитории

Геймификация, пользовательский контент и сторителлинг являются главными драйверами вовлеченности аудитории. Так, кейс «Самоката» про коллекцию ускорителей змеек позволил увеличить число новых пользователей на 300 тыс., нарастить продажи на 14%. Охват аудитории составил 8 млн. Об этом говорится в исследовании группы компаний «Родная Речь», которое есть в распоряжении Sostav.

Click-out становится важнейшим инструментом для роста продаж и нового трафика вне собственной экосистемы. Увеличивается объем и разнообразие форматов (баннеры, видеобаннеры, интерактивные шторки, реклама на главных страницах, в корзине, истории заказов).

Несмотря на лидирующую роль маркетплейсов на рынке, при наличии в разных каналах сходного предложения — товара по одной и той же цене с одинаковыми условиями доставки — большая доля покупателей предпочитает обращаться в интернет-магазины, а не на маркетплейсы.

Топ-факторы выбора онлайн-магазина для покупки косметики — бонусы, подарки и акции к праздникам и система оповещений о скидках, продуктов питания — выгодная цена, широкий ассортимент и быстрая доставка, бытовой техники и электроники — гарантии и помощь консультанта.

59% жителей средних и крупных российских городов делают покупки в независимом ретейле (онлайн или офлайн), 73% — на маркетплейсах.

Сегменты e-grocery и e-pharma находятся на пике роста, стоит рассматривать их для коллабораций и запуска рекламных акций. Так, за последние три года рынок e-grocery увеличился втрое. При этом динамика роста только e-com сегмента замедляется, а фудовые омниканальные ретейлеры растут быстрее всего.

Оборот рынка e-pharma вырос в 2024 году на 28%, до 370 млрд руб., число заказов — на 22%, до 234 млн. Средний чек увеличился на 5%, до 1,5 тыс. руб. Крупнейшим игроком e-com сегмента является «Аптека.ру». В топ-3 брендов по объему продаж вошли «Никоретте» (плюс 94%), «Нурофен» (79%) и «Терафлю» (65%).

По данным за первый квартал 2025 года, 31% покупателей приобретали лекарства онлайн хотя бы раз за последние три месяца. Становится меньше тех, кто покупает препараты раз в месяц и реже, и больше тех, кто приобретает лекарства два-три раза в месяц или чаще. Покупатели все чаще комбинируют разные платформы: доля тех, кто использует два и более канала, выросла на 9% с 2021 года.

Исследование также показало, что лидеры ретейл-медиа демонстрируют устойчивый рост. В первом полугодии 2025 года GMV (общий объем продаж товаров и услуг на платформе за определенное время) Ozon вырос на 49%, до 1,79 трлн руб. GMV e-com «Яндекса» («Яндекс Маркет», «Яндекс Лавка», «Яндекс Еда» и «Деливери») — на 32%, до 0,55 трлн руб.

