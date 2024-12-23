Эксперт раскрыл приемы «черного» маркетинга

Современные технологии усложнили способы обмана покупателей. Так, появились новые формы, которые можно разделить на прямой обман и «черный» маркетинг. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заместителя директора Института экономики, управления и права МГПУ Вадима Ковригина.

К первой группе можно отнести обвес, добавление в чек других товаров, а также продажа по завышенной цене. Такой обман раскрыть легко. Более сложная ситуация во второй группе.

Самый распространенный способ «черного» маркетинга — продажа товара по большой скидке с учетом изначально завышенной цены. «Обещание большой скидки в любой в форме (просто снижение цены, «два берешь — платишь за один» и тому подобное) притупляет бдительность, заставляя совершать необдуманные покупки», — предупредил Вадим Ковригин.

Распространена также продажа товара под маркой и брендом другого, менее качественного. Иногда продавцы намеренно нагнетают ажиотаж вокруг товара — «последний экземпляр», искусственно созданная очередь.

Но если за применение прямого обмана ответственность на недобросовестного продавца наложить легко, то с наказанием за «черный» маркетинг возможны проблемы. КоАП установлена ответственность за введение в заблуждение покупателя, однако, ее непросто доказать, отмечает эксперт.

В прошлом месяце депутаты предложили провести анализ предоставления скидок на товары на маркетплейсах. По словам авторов инициативы, продавцы сначала намеренно завышают цену товаров, а затем создают видимость скидки, снижая стоимость до прежнего уровня. Реальная цена не меняется либо становится выше.