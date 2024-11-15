В Госдуме предложили проверить продавцов маркетплейсов на фейковые скидки

Депутаты предложили провести анализ предоставления скидок на товары на маркетплейсах. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письма первого зампреда комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева и члена комитета Госдумы по защите конкуренции Ирины Филатовой к руководителю ФАС Максиму Шаскольскому и главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

«Прошу вас провести анализ предоставления фальшивых скидок на товары, продаваемые через маркетплейсы, и в случае выявления попыток обмана покупателей и манипуляций потребительским поведением принять необходимые меры реагирования», — говорится в обращениях.

Авторы писем отмечают, что в последнее время участились случаи предоставления фиктивных скидок на маркетплейсах. Продавцы сначала намеренно завышают цену товаров, а затем создают видимость скидки, снижая стоимость до прежнего уровня. Реальная цена не меняется либо становится выше.

Парламентарии считают, что такое поведение продавцов можно расценивать как недобросовестную конкуренцию, основанную на попытке обмана и введения в заблуждение потребителей.

«В этом году проблему уже признали в «Авито», где не допустили 4 млн товарных позиций к распродаже. В Wildberries также признали наличие проблемы. Но до конца неясно, были ли предприняты какие-то меры, чтобы избежать манипуляций с ценами. Опытные покупатели привыкли проверять историю изменения цен. Необходимо вернуть «статистику по ценам», «историю цен» на товары, которые продаются на маркетплейсах», — подчеркнул Гусев.

Ранее «Известия» со ссылкой на экспертов и представителей торговых площадок писали, что примерно половина продавцов, участвующих в распродажах, включая акцию 11.11, предлагает покупателям фейковые скидки. В частности, на «Авито» из-за фальшивых скидок к распродаже не допустили 4 из 9 млн объявлений. В Wildberries заявили, что количество подобных махинаций в этом году увеличилось, но конкретных цифр не привели.