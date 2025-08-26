Экскурсии и распаковки: как бренды будут продвигаться в Instagram* после 1 сентября

С 1 сентября 2025 года вступят в си­лу поп­ра­вки в за­кон «О рек­ла­ме», которые запретят рекламу, в частности, в Instagram (*соцсеть запрещена в России, принадлежит Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ). Они напрямую затронут бренды, агентства, блогеров и заставят их «играть по новым правилам», подыскивая новые «нерекламные» форматы.

По данным Kokoc Group , в 2025 году в Instagram* сумма размещенных рекламных интеграций составила более 6 млрд руб., а по итогам года составит 6,2 млрд руб. Для сравнения, в 2024 году бренды потратили на рекламу в соцсети порядка 8,4 млрд руб.

«Рынок лишился значимого объема рекламного инвентаря, и замещения ему в обозримом будущем не предвидится. Это приведет к тому, что бренды и агентства будут активнее экспериментировать с форматами и площадками, а платформы начнут предлагать новые инструменты», — рассказал Comnews директор дивизиона Creative Kokoc Group Василий Ящук.

Среди таких инструментов гендиректор коммуникационного агентства Win2Win Communications (участник АБА) Екатерина Пикерсгиль называет EGC-контента, который создается от лица сотрудников компании. По ее словам, информирование о собственной деятельности не запрещено, поэтому «инфлюенсеры-сотрудники станут новым трендом как для крупного, так и малого бизнеса».

Юрист АБА Валерия Минина прогнозирует, что участники рынка сосредоточатся на таких «нерекламных» форматах, как проведении блог- и пресс-туров, экскурсий на производство и других мероприятий для инфлюенсеров, с которых те будут публиковать контент.

Кроме того, участники рынка ожидают рост амбассадорства, скрытой рекламы по примеру формата распаковок у блогеров, а также полезного и развлекательного контента без явных призывов к покупке.

По прогнозу Kokoc Group, бюджеты перераспределятся на другие площадки. Так, размещения в Telegram в 2025 г. увеличатся на 49% и составят 12,4 млрд руб. Бюджеты на размещение в VK в 2025 г. увеличатся на 62% - до 7,6 млрд руб. Также может вырасти рекламный бюджет на TikTok.

Ранее Ольга Володина, эксперт PW agency, подробно рассказала Sostav о том, что меняется и о штрафах, которые грозят рынку.