Объем рынка рекламы на медиаплатформах может вырасти на четверть

Объем рынка рекламы на медиаплатформах России к концу 2025 года может превысить 50 млрд руб., показав рост более 20%. Несмотря на технические и регуляторные трудности, YouTube удерживает около половины рынка — примерно 24,7 млрд руб. в денежном выражении, при этом ожидается рост его рекламных доходов свыше 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Kokoc Group .

Telegram и VK также демонстрируют серьезный рост рекламных бюджетов — на 50% и 63% соответственно, что переводит их в лидеры после YouTube. Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), напротив, теряет в объеме рекламы на 26%, а Rutube, занявший пятое место в рейтинге, показывает значительный рост — 128%, однако пока уступает по масштабам.

Рынок интернет-рекламы растет на фоне запретов на работу зарубежных платформ и введения нового 3%-ного налога, что ограничивает выбор легальных каналов для размещения. Стоимость рекламных интеграций у блогеров повысилась примерно на 20−30%, что связано с общей медиаинфляцией.

Эксперты отмечают, что YouTube сохраняет лидерство благодаря долгим форматам контента, высокой вовлеченности аудитории и качественному сторителлингу, несмотря на конкуренцию со стороны Telegram и видеоплатформ VK и Rutube, которым пока не удается достичь сопоставимых охватов. В перспективе ожидается, что рекламные бюджеты всё больше перейдут в нативные форматы — PR-спецпроекты и интеграции без прямого упоминания брендов.

Ранее сообщалось что Rutube нарастил месячную аудиторию (MAU) за январь—июль более чем на 100%, до 49 млн человек. Это позволило сервису стать самым быстрорастущим в России.