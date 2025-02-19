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18+
19.02.2025 в 07:30

Экс-глава Natura Siberica возглавит «М.Видео-Эльдорадо»

В ближайшее время Билан Ужахов уступит пост гендиректора Феликсу Либу

Гендиректор «М.Видео-Эльдорадо» Билан Ужахов покинет компанию в ближайшее время. Этот пост может занять экс-глава Natura Siberica Феликс Либ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Кадровый вопрос будет рассмотрен на ближайшем совете директоров. Главным исполнительным директором «М.Видео-Эльдорадо» по-прежнему останется Сергей Ли.

Билан Ужахов стал гендиректором «М.Видео-Эльдорадо» в августе 2022 года. До этого он входил в совет директоров сетей «М.Видео» и «Эльдорадо», а с 2017 по 2020 год был генеральным директором ПАО «М.Видео».

Феликс Либ с 2022 по 2024 год занимал пост гендиректора Natura Siberica. После ухода с этого поста в середине 2024 года Либ стал председателем совета директоров Natura Siberica. С 2012 по 2021 годы был исполнительным директором, а также исполнительным вице-президентом в АФК «Система».

Смена гендиректора «М.Видео-Эльдорадо» происходит на фоне слухов о продаже группы. В конце января сообщалось, что компания уже провела аудит и обсуждает возможную сделку с «Промсвязьбанком» (ПСБ).

М.Видео-Эльдорадо
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