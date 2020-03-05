Экономика совместного потребления продолжает расти

Объем экономики совместного потребления в России (sharing economy) по итогам 2019 года вырос на 51%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и «ТИАР-Центре».



Рынок sharing economy включает также каршеринг, карпулинг и биржи услуг фрилансеров и все больше охватывает регионы и население старше 45 лет. Наибольший вклад в sharing economy вносит c2c-коммерция, на нее приходится 74% объема рынка, или 566 млрд руб. Объем таких продаж вырос на 53%, причем в 2019 году более значительный рост показали регионы. Такие продажи сосредоточены преимущественно на таких площадках, как Avito, «Юла» и «ВКонтакте». По данным опроса в исследовании Data Insight, по итогам 2019 года 66% c2c-сделок онлайн приходилось на Avito.

Объем трансакций на онлайн-биржах труда по итогам года составил 140 млрд руб., в сервисах каршеринга — 20,5 млрд руб., карпулинга — 17,8 млрд руб. При этом по итогам 2019 года каршеринг по объему трансакций впервые обогнал совместные поездки на сервисах вроде BlaBlaCar, показав рост на 58% против 32% у карпулинга.

Cтарший аналитик Data Insight Елизавета Хоботина отмечает, что на рынке sharing economy важную роль играют логистика и инфраструктура. Этим направлением активно интересуются и логистические компании, которые ранее обслуживали интернет-магазины. Другим заметным трендом 2019 года стал прирост старшей аудитории.

В «Юле» напомнили, что на c2c-рынке очень важно доверие к продавцу. Поэтому факторами дальнейшего роста sharing economy станут социализация пользователей и обеспечение безопасности сделок.