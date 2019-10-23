Частных продавцов в интернете стало больше, чем покупателей

Рынок интернет-торговли между частными лицами (С2С) в России вырос на 92,5% за 2 года и составит в 2019 году 568 млрд рублей. Рост происходит в основном за счет увеличения числа продавцов и частоты покупок. Продавцы стали чаще продавать товары за пределы своего населенного пункта и региона и чаще пользоваться услугами доставки, следует из совместного отчёта аналитиков Data Insight и Avito.

Количество продавцов составило 13,9 млн человек, а покупателей — 11,8 млн. За два года выросла доля частных продавцов от общего количества пользователей Рунета (с 9 до 14% из расчета результатов полугодий 2017 и 2019 годов), а количество продаж на одного пользователя увеличилось с 1 до 1,3 в месяц.

Частной онлайн-торговлей занимается в основном молодая аудитория в возрасте от 25 до 34 лет — на них приходится 37% продаж, при этом за два года этот показатель снизился, но увеличилась доля более возрастной аудитории старше 35 лет. «Средний» частный продавец сегодня — это семейный мужчина в возрасте от 30 лет со средним уровнем дохода.

Средний чек c2c-сделок составил 3210 рублей. Почти четверть интернет-пользователей (23%) продают электронику и бытовую технику. Также популярны категории «одежда и обувь», «детские товары» и «автозапчасти».

Аналитики также выяснили, что пользователи в основном продают вещи, уже бывшие в употреблении, но доля таких продаж постепенно снижается. Новые вещи, наоборот, становятся популярнее в с2с-сегменте. Выросли продажи handmade-товаров, но снизились сделки с коллекционными товарами и антиквариатом. Вдвое популярнее стала торговля животными и растениями.

Елена Грунтова, руководитель продуктового направления C2C в Avito: Мы видим, что услугой доставки на Avito пользуется все большее число продавцов и покупателей: она не только дает возможность пользователям покупать и продавать товары по всей России, но и обеспечивает безопасность сделки. С момента запуска сервиса в 2018 году количество сделок с использованием доставки составило более миллиона, а товарооборот по ним — 5,6 млрд рублей. По нашей оценке, объем межрегиональных сделок, совершенных на Avito, может вырасти по итогам года на 80%.

Рост рынка частных продаж растет на фоне общего роста онлайн-торговли в России. По оценке Data Insight в 2018 году рынок составил 1,5 трлн руб. В первом полугодии 2019 года рынок вырос на 26%, достигнув 725 млрд рублей. Число интернет-покупок в России за январь — июнь увеличилось на 44%.

Методология:

Онлайн-опрос.

Апрель 2017, Россия, 18−64, 1000 анкет продавцов, 1000 анкет покупателей.

Апрель 2019, Россия, 18−64, 1500 анкет продавцов, 700 анкет покупателей.