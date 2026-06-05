Экологичный союз: GRASS, СИБУР и «Магнит» открыли новую станцию в Самаре

5 июня 2026 года, в Самаре начал работу пункт раздельного сбора отходов — новая экостанция, созданная в рамках сотрудничества производителя бытовой химии GRASS, компании СИБУР и розничной сети «Магнит». Инициатива реализована в рамках партнерского проекта компаний, который стартовал в 2025 году, и является продолжением запущенного в 2023 году проекта #разделяйсГрасс.

Новый пункт раздельного сбора расположен на парковке гипермаркета «Магнит» по адресу: г. Самара, ул. Кирова, 308. Круглосуточный режим работы станции позволяет сдавать накопленные отходы по пути на работу и вечером.

Центральным арт-объектом экостанции стала инсталляция «Найди время — сделай мир чище»: большие песочные часы, в верхней части которых находились собранные отходы — пластиковые бутылки, а в нижней — реальные товары, произведенные из переработанного вторсырья. Перетекающий сверху вниз поток символизирует не только цикличность переработки, но и простую истину: каждому по силам найти немного времени, чтобы сделать мир чище.

Одновременно жители создавали второй постоянный арт-элемент станции — мозаику из переработанного пластика. Десятки рук собрали яркое панно, которое теперь размещено на фоне витрины экостанции и станет ее индивидуальным визуальным кодом. Так, отходы превратились в украшение и ежедневное напоминание о том, что вклад каждого складывается в общую картину чистого будущего.

Михаил Грачев, основатель и генеральный директор компании GRASS: Все фракции пользуются спросом, в каждом регионе мы видим, что люди все чаще пользуются экостанциями. Это значит, культура осознанного потребления в России растет, и мы на верном пути. Жители готовы сортировать отходы, если для этого созданы удобные условия. Наша миссия — обеспечить такую возможность как можно большему числу людей.

Первая экостанция партнеров с ноября 2025 года успешно работает в Омске. За первые полгода ее работы жители города сдали на переработку почти 1,5 тонны вторсырья, в том числе 302 кг пластика, 377 кг макулатуры и 750 кг стекла. Все собранное вторсырье было направлено на переработку.

Анастасия Прошева, менеджер проектов дивизиона вторичных полимеров СИБУРа: Для СИБУРа развитие экономики замкнутого цикла — это не абстрактная цель, а практическая работа по созданию инфраструктуры и технологий, которые позволяют возвращать использованную упаковку в производство. Вторичный ПЭТ служит сырьем для создания гранул СИБУР Vivilen, которые используются для производства новой упаковки для напитков и других продуктов известных брендов. Такие проекты помогают показать жителям, что правильно собранное вторсырье может получить новую жизнь и снова стать востребованным материалом.

Площадку для размещения экостанции предоставила одна из крупнейших розничных сетей «Магнит», которая помогает формировать у покупателей устойчивые экопривычки.

Эдуард Костенко, руководитель по экологическим проектам розничной сети «Магнит»: «Магнит» является одним из ведущих ретейлеров страны. Одна из ключевых задач для нас — давать возможность покупателям делать осознанный выбор продуктов здорового питания, формировать привычки ответственного отношения к окружающей среде. Открывая экостанцию по сбору пластика у нашего гипермаркета в Самаре, мы вместе с партнерами даем горожанам простой инструмент для заботы о родном городе. Сдавая упаковку здесь, каждый покупатель становится полноправным участником системы профессиональной переработки и чистого будущего Поволжья.

Значимость проекта для региона отметили и представители органов власти.