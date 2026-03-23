Сообщения об оплате как инструмент маркетинга

Мир стремительно меняется, появляются новые технологии, ИИ постоянно расширяет свои возможности, но и такой проверенный инструмент, как email-рассылки, не теряет своей актуальности: для многих компаний они остаются важным способом коммуникации с клиентом. Однако эффективность этого канала часто подвергают сомнениям, но, возможно, «нужно просто научиться его правильно готовить»? Команда CleverData на примере работы с фондом «Хранители детства» показала, как можно грамотно выстроить работу с рассылками, и поделилась опытом с Sostav.

Какую задачу решали

Фонд «Хранители детства», который уже много лет помогает подросткам из детских домов, приемных и кризисных семей, а также молодежи с ограниченными возможностями здоровья получить первый опыт работы, хотел агрегировать все данные по донорам (жертвователям фонда) в одной платформе и выстроить более тонкую, персональную коммуникацию с каждым из них.

Большинство фондов осуществляют свою деятельность в основном на добровольные пожертвования от компаний и частных лиц. Но чтобы эти пожертвования приходили регулярно, нужно уметь выстроить коммуникацию с каждым из доноров. А если их сотни тысяч — задача становится очень трудоемкой.

Решение

Фонду необходимо было собрать все данные о пожертвованиях, автоматизировать отправку писем донорам и систематизировать работу с ответами и чеками. Для решения этой задачи «Хранители детства» решили обратиться к профессиональному инструменту — платформе клиентских данных (CDP) — и остановили свой выбор на CleverData Join.

Это позволило перевести коммуникацию со всеми необходимыми функциями в легкий и удобный в использовании рассыльщик. Для этого потребовалось сделать всего две вещи: написать триггерный сценарий и задать сегментацию целевой аудитории. Это тонкая настройка со многими нюансами из-за специфики отрасли.

В сфере благотворительности формальный подход редко работает, для максимальной эффективности фондам важно подобрать ключик к каждому жертвователю и показать, насколько ценен именно его вклад в общее дело. Кроме того, не нужно забывать про скучные, но обязательные моменты: отправку чеков, подтверждение платежей, подписок и прочее.

Из каждого такого события — оплаты товара, подписки или пожертвования — можно сделать повод для коммуникации, согласовать следующий контакт и аккуратно предложить поддержку на регулярной основе. CDP прекрасно с этим справляются.

По статистике, транзакционные письма показывают один из самых высоких open rate (OR, открываемость писем) и click-through/conversion rate (CR, коэффициент конверсии), поэтому превращать их из служебных в работающие маркетинговые сценарии выгодно. Причем в любом коммерческом или некоммерческом проекте.

Реализация

1. Настройка сценария в режиме реального времени.

В кейсе с фондом «Хранители детства» процесс выглядит следующим образом: донор оформляет пожертвование на сайте фонда через платежный сервис, который отправляет уведомление о транзакции, а CDP платформа, получив это событие, запускает соответствующую триггерную кампанию — благодарственное письмо или сценарий обработки ошибки (если платеж по разным причинам не прошел).

Технически вся интеграция строится вокруг универсального HTTP эндпоинта приема событий CDP-платформой: мы один раз настраиваем маппинг для формата уведомлений платежной системы и дальше принимаем их вебхуки как есть, без написания отдельного сервиса под конкретную структуру события.

В CDP-платформе есть один универсальный «вход» для событий от внешних систем — специальный HTTP-адрес. Любой сервис может отправлять туда свои уведомления о платежах. Чтобы эти уведомления превратились в понятные для платформы события, нужно один раз настроить маппинг: объяснить системе: «вот это поле в уведомлении — сумма, вот это — статус, вот это — email, вот это — дата». После этого платежный сервис продолжает присылать свои стандартные уведомления, а CDP сама каждый такой запрос «переводит» во внутренний формат и кладет данные в нужные атрибуты профиля и события. Главное: не нужно заказывать у разработчиков отдельный микросервис, который будет разбирать JSON от платежной системы и складывать данные в CDP. Достаточно один раз настроить схему соответствия полей в интерфейсе — и дальше маркетолог может сам строить сегменты и триггерные сценарии уже на этих данных.

Что было предусмотрено для этой кампании в настройках:

Триггерные сценарии запускаются при получении платежа на основе настроенного сегмента в реальном времени.

Внутри сценариев настроены фильтры по типу платежа: первый/повторный, рекуррентный (регулярный)/разовый, успешный/отклоненный.

От ветки сценария зависит, какой шаблон письма уйдет донору и с каким текстом.

В письмах реализована динамическая персонализация: при сумме пожертвования выше 200 руб. в тексте письма дополнительно указывается размер перевода, что позволяет подчеркнуть значимость вклада и выразить персональную благодарность от фонда.

Для каждого сценария существует ряд необходимых полей на этапе создания: имя и описание сценария, сегменты для отправки, условия запуска и остановки сценария, режим прохождения, выбор контактов и установка переменной контекста для отправки сообщений.

2. Сегментация аудитории.

У фонда существуют четыре типа пользователя: новые доноры, повторные жертвователи, возвращенные доноры и те, чей платеж не прошел. Следовательно, нужно выстроить три логики взаимодействия с пользователями.

В модуле «Аудитория» настраиваем сами сегменты, в том числе RT‑сегменты (сегменты реального времени), которые реагируют на события платежного сервиса в реальном времени.

Для каждого сегмента задаем понятное название и описание, например «Новое пожертвование».

В блоке «Критерии» выбираем события клиентского пути (Customer Journey) и указываем платежный сервис в качестве источника событий.

Для сегментов, которые должны срабатывать сразу после оплаты, используем режим RT‑сегментации (сегменты реального времени).

3. Маркетинговые коммуникации.

В модуле «Маркетинговые коммуникации» нужно создать сценарии и использовать ранее настроенные сегменты в нодах сценария для триггерных рассылок.

Нужно создать сценарий для каждого сегмента (например, сценарий «Письмо после нового пожертвования») и добавить в него ноду, которая запускается при попадании клиента в соответствующий RT‑сегмент.

Для таких сценариев настроить расписание «В реальном времени», чтобы запуск происходил сразу после попадания в сегмент.

В начале сценария из контекста RT‑события необходимо сохранить email донора в контекст сценария, чтобы гарантированно отправлять письмо именно на тот адрес, по которому прошел платеж.

Для каждого сценария свой текст рассылки под логику соответствующего сегмента (например, отдельные тексты для новых доноров, повторных пожертвований, увеличения суммы и так далее).

Затем для каждого триггерного сценария нужно добавить свои критерии. И выстроить таким образом свою цепочку писем.

В модуле «Аудитория» маркетолог настраивает сегменты через визуальный интерфейс, а рассылочный модуль затем «подхватывает» уже собранную аудиторию и запускает нужную цепочку сообщений.

Результат

Внедрение CDP и настройка всех необходимых процессов в рамках проекта заняли всего два месяца.

Команда CleverData объединила данные с сайта фонда через CleverData Tag Manager, настроила интеграцию с решением для управления взаимоотношениями с клиентами, сервисом почтовых рассылок Unisender и Excel базой. Также были сформированы целостные профили благотворителей и упорядочены все действия, связанные с пожертвованиями (первый донат, регулярные платежи, неуспешные операции и возвращение после перерыва).

Первые результаты использования:

Новостной дайджест фонда продемонстрировал рост Open Rate в два раза относительно привычного уровня — 21% открытий вместо прежних 10%.

Применение готовых шаблонов и триггерных цепочек вместо ручной отправки рассылок экономит маркетологу фонда до 30% времени на выполнении задачи.

Интеграция с российской системой — это расширение возможностей оплаты, легкость и удобство для доноров, что привело к увеличению числа пожертвований.

Анна Овчинникова, бизнес-консультант компании CleverData: Для фонда «Хранители детства» это не просто техническая автоматизация, а рабочий инструмент для долгосрочных персонализированных отношений с донорами. Несколько связанных триггерных сценариев вокруг платежа помогают учитывать историю пожертвований, корректно реагировать на ошибки и поддерживать вовлеченность людей, которые помогают фонду.

Александра Андриевских, директор фонда «Хранители детства»: Для фонда важно, что мы стали одним из первых НКО, с которым команда CleverData реализовала внедрение CDP-системы. Проект потребовал терпения, но в итоге вывел нас на новый уровень работы с данными и коммуникациями.

Состав творческой группы

CleverData (IT-компания)

Бизнес-консультант: Анна Овчинникова

Менеджер по работе с клиентами: Александра Беланова

Фонд «Хранители Детства» (клиент)

Директор фонда: Александра Андриевских

Менеджер по развитию: Наталия Дрозд