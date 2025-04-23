E-Promo Group и Asia Pacific займутся продвижением китайских брендов в России и СНГ

E-Promo Group , входящая в топ-6 рекламных холдингов России по медиазакупкам, и диджитал-агентство Asia Pacific, совладельцем которого является экс-глава Alibaba Russia и бывший вице-президент «Сбера» Марк Завадский, заключили стратегическое партнерство. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе агентства.

Стороны оценивают совокупный размер этого рынка в $1 млрд по итогам 2024 года, в том числе $625 млн в России.

Китайские рекламодатели, выходящие на рынки других стран, делятся на две категории. Первая включает компании без физического присутствия: малый и средний бизнес в сферах электронной коммерции, игр, разработки ПО, креативных и финансовых услуг. Они работают через кросс-бордерные каналы продвижения и занимают около 20% рынка.

Ко второй категории относятся компании с локальным офисом и юрлицом, чаще всего в B2B-сегменте. По оценкам партнеров, такие игроки обеспечивают до 80% китайских инвестиций в рекламу на рынках России, СНГ и Ближнего Востока. В 2024 году объем их вложений в российский рынок оценивается в $500 млн, в то время как компании без юрлица инвестировали около $125 млн.

Сегмент кросс-бордерной рекламы в России и СНГ демонстрирует стабильный рост 30−40% в год последние три года. Этому способствует политика китайских производителей, ориентированных на экспорт под собственными брендами при поддержке государства.

Обратное направление представляет реклама компаний из России и СНГ на китайскую аудиторию.

Антон Черноталов, CEO E-Promo Group: Во многих отраслях российский рынок уже сформировался. Мы наблюдаем устойчивый интерес рекламодателей к экспансии в Китай, особенно со стороны технологических и FMCG-компаний. В перспективе 2−3 лет направление может вырасти в несколько раз.

Войти в рекламную экосистему Китая напрямую может не каждый зарубежный бренд: требуется либо регистрация местного юридического лица, либо сотрудничество с аккредитованным агентством. Многие российские компании начинают с размещения на Tmall Global — маркетплейсе, для присутствия на котором не нужно открывать китайское юрлицо.

Андрей Можаев, CEO Asia Pacific: Развитие трансграничной электронной коммерции упрощает процесс выхода иностранных брендов на китайский рынок. Компании могут зарегистрироваться на платформе, организовать доставку товаров на склад маркетплейса, после чего продукция проходит таможенную очистку и доставляется конечному потребителю.

Среди ключевых рекламных каналов для продвижения в Китае остаются WeChat (таргетированная реклама в Moments Ads и Mini Programs), Douyin (нативная реклама и интеграции в контент лидеров мнений), Baidu (баннерная и поисковая реклама), Weibo (вирусный маркетинг). Однако сами платформы ограничивают прямой доступ в рекламные кабинеты, слабо автоматизированы и работают преимущественно на китайском языке.

Asia Pacific

Диджитал-агентство полного цикла, специализирующееся на продвижении российских и международных брендов на китайском рынке. Более 50 экспертов — российских и китайских маркетологов и специалистов в сфере PR, рекламы и бизнес-консалтинга. Сертифицированный партнер рекламных сетей Китая: Tencent Ads, Baidu Ads, Ocean Engine (Bytedance), Weibo Ads. В портфеле компании проекты по продвижению в Китае «Яндекса», «Сибура», СДЭК, «Русагро», Ozon, Splat, Positive Technologies. В июне 2022 года совладельцем компании стал экс-глава Alibaba Russia и вице-президент «Сбера» Марк Завадский.

E-Promo Group

Е-Promo Group — рекламный холдинг с 20-летним опытом. Объединяет несколько брендов, работающих на стыке диджитал-маркетинга, креатива, IT и технологий в рекламе. Включает диджитал-агентство E-Promo c представительствами в РФ, СНГ, MENA; EMP — одну из крупнейших по штату диджитал-компанию России, предоставляющую услуги аутсорсинга ведения рекламных кампаний; креативное агентство и продакшен Narrators; провайдера цифровых сервисов Morizo. Холдинг занимает 6-ю строку рейтинга АКАР/Sostav по медиазакупкам.